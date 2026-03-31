Ψίχουλα ή καταστροφή, τα 28 ευρώ;

Τα 28 ευρώ, είναι 28 ευρώ. Αυτή είναι η αξία τους. Και έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη, είτε αμείβεσαι με αυτά, είτε πληρώνεις με αυτά. Τούτο συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Διότι στον κόσμο των ιδεοληψιών και των εμμονών, αλλά και της τοξικής πολιτικής αντιπαράθεσης τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.

Και εξηγούμεθα.

Τις τελευταίες ημέρες, σύσσωμη η αντιπολίτευση αναφέρεται σε «αυξήσεις - φωτιά» στις τιμές των καυσίμων και σε καταστροφικές επιβαρύνσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Ας αναζητήσουμε το μέγεθος της καταστροφής με τους απλούς κανόνες της αριθμητικής που διδαχθήκαμε στο Δημοτικό σχολείο.

Η μέση κατανάλωση ενός βενζινοκίνητου αυτοκινήτου είναι γύρω στα 9 λίτρα ανά 100 χλμ. διαδρομής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας την παλαιότητα του στόλου των επιβατικών οχημάτων στη χώρα μας. Με βάση τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων συνεργείων, αλλά και τις οδηγίες των αντιπροσωπειών των αυτοκινήτων σχετικά τα «service» που προγραμματίζονται είτε στα 10.000 χλμ είτε στους 12 μήνες, το σύνολο των μηναίων διαδρομών ανά όχημα αγγίζει τα 1.000 χλμ. Με δεδομένο ότι η μέση αύξηση της τιμής της βενζίνης είναι περίπου της τάξης των 30 λεπτών ανά λίτρο, τότε η επιβάρυνση του κόστους βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τα 28 ευρώ ανά μήνα.

Δηλαδή, το ποσό των 28 ευρώ, σύμφωνα με την αντιπολίτευση είναι «καταστροφικό» για ένα νοικοκυριό. Είναι όμως έτσι;

Για να απαντήσουμε, ας ανατρέξουμε στην πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού. Σύμφωνα με αυτήν, για τους εργαζόμενους με ηλικία άνω των 30 ετών, ο μικτός μισθός που εισπράττουν, από 880 ευρώ γίνεται 920 ευρώ και ο αντίστοιχος καθαρός από 744, θα φτάσει στα 772 ευρώ. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως των 28 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την αύξηση των 28 ευρώ σαν «ψίχουλα», στην προσπάθεια τους να απαξιώσουν την κυβερνητική απόφαση.

Τελικά τι είναι τα 28 ευρώ; Ένα τεράστιο ποσό που οδηγεί σε καταστροφή τα νοικοκυριά, όταν πρόκειται για την αύξηση της τιμής της βενζίνης ή ένα αμελητέο ποσό, που παρομοιάζεται με κάποια ψίχουλα, όταν πρόκειται για την αύξηση του κατώτατου καθαρού μισθού;

Ο οικονομικός αναλφαβητισμός που επικρατεί στη χώρα μας, επιτρέπει στα κόμματα της αντιπολίτευσης να παίζει με τους αριθμούς. Μεταφέροντας την πραγματικότητα στον χώρο του φαντασιακού. Ωστόσο με το φαντασιακό, δεν μπορείς να πας μπροστά.