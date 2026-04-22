Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στην πρόληψη για τις φυσικές καταστροφές αλλά και σε νέα καινοτόμα μοντέλα ασφαλιστικής κάλυψης αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη σχετική συζήτηση του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο Καθηγητής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κος Μιλτιάδης Νεκτάριος, ανέφερε «στο πανεπιστήμιο ασχολούμαστε εδώ και περίπου 30 χρόνια με το ζήτημα. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε καταφέρει ένα κεντρικό σύστημα ασφάλειας από τις φυσικές καταστροφές και είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισπανία διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα της Ευρώπης, καθώς μέσω της κρατικής εταιρείας ασφαλείας, ECS, συγκεντρώνει όλο τον κίνδυνο. Όπως είπε, η Γαλλία ακολουθεί παρόμοιο μοντέλο επιβάλλοντας ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλίστρου. Ενώ η Ελλάδα, ακολουθεί αντίστοιχο μοντέλο με επασφάλιστρο πυρασφάλειας.

«Στις προτάσεις μας περιλαμβάνεται ένας κρατικός ασφαλιστικός οργανισμός με υποχρεωτική ασφάλιση και χωριστό ασφαλιστήριο, όπου θα συγκεντρώνονται όλοι οι κίνδυνοι. Ακίνητα αξίας μέχρι 120.000 ευρώ να ασφαλίζονται αλλά και να επιδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από τον ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, δεν χρειάζεται ξεχωριστό προσωπικό αλλά μετά από διαγωνισμό να ανατίθεται η στελέχωση από μια ήδη υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία» πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας «τα 350 εκατ. ευρώ δέσμευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι υπεραρκετά για το παραπάνω».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, κος Πάνος Κούβαλης, τόνισε πως πρόκειται για θέμα νοοτροπίας και προσέγγισης από όλους μας. «Οι περισσότεροι θα σκεφτούν ότι δεν τους αφορούν οι φυσικές καταστροφές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν πιστεύει ότι κινδυνεύει, παραδείγματος χάριν, από έναν σεισμό. Έχουμε μια κουλτούρα αντίδρασης αντί πρόληψης και προετοιμασίας», υπογράμμισε.

«Όλες οι πρωτοβουλίες μας ως εταιρεία αφορούν στην αντίδρασή μας σε ένα γεγονός, όπως στην πληρωμή των υποχρεώσεών μας. Υπάρχουν δράσεις, αλλά σημαντικό είναι να υπάρχουν συνέργειες, όπως αυτές που έχουμε ήδη με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα», σημείωσε και στη συνέχεια ανέφερε πως «η Interamerican ήταν η μόνη ασφαλιστική εταιρεία που ενημέρωσε τους πελάτες της για θέματα της ασφάλισης των οχημάτων τους από την κακοκαιρία Daniel».

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς & Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού, κος Βασίλειος Ξυπολυτάς, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «για χρόνια, η αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι ήταν απλώς διαχειριστές, ενώ πλέον πρέπει να αντιμετωπίζουν τις συνθήκες. Όπως είπε, «ο Δήμος Κηφισιάς αποτελεί πρότυπο με βασικά εργαλεία και αισθητήρες σε δασικά τμήματα της πόλης, που δίνουν ακόμη και στοιχεία προλήψης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nak Insurance Brokers, κος Νίκος Κατσιμπέρης, σημείωσε ότι η αξία του συμβούλου ασφάλισης μεσίτη, μεταξύ άλλων παραγόντων, θα έπρεπε να αναδεικνύεται πριν από τη ζημία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κομμάτι που αφορά στο πώς θα βρεθεί ο σύμβουλος την κατάλληλη στιγμή για να δώσει τις κατευθύνσεις, συνήθως συμβαίνει όταν έχει ήδη επέλθει η ζημία και όχι πριν.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι χρειάζεται να δοθεί σημασία σε όλο αυτό. Ο όμιλος έχει στόχο να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στον ασφαλιστικό χώρο, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στην ανάπτυξη του κλάδου».