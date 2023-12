Πού θα οδηγήσει το νέο οικονομικό πείραμα της Αργεντινής

Η Αργεντινή αφήνει πίσω της την εποχή της κυριαρχίας του Περονισμού και του οικονομικού λαϊκισμού που κυριαρχούσε για δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Ο νέος πρόεδρος της Αργεντινής δηλώνει έτοιμος να αφήσει πίσω του την εποχή του κρατισμού, της διαφθοράς, της οικονομικής ανελευθερίας και αναποτελεσματικότητας που είχαν οδηγήσει τα τελευταία 50 χρόνια την Αργεντινή από την περίοπτη 10η θέση του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας του Fraser Institute, στην αποθαρρυντική 161η θέση, ανάμεσα σε 165 χώρες.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, αναλαμβάνει την προεδρία μιας από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, σε μια στιγμή που ο πληθωρισμός κινείται με ρυθμούς της τάξης του 150%, ο δείκτης φτώχειας αγγίζει το 50%, το εμπορικό έλλειμμα βρίσκεται στα $43 δισ. και τα συναλλαγματικά αποθέματα βρίσκονται στο κόκκινο.

Η Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν πλουσιότερη από την Ιαπωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Σήμερα η οικονομία της Αργεντινής ίσως και να βρίσκεται στη χειρότερη φάση της ιστορίας της, μετά από δεκαετίες σοσιαλιστικών Περονικών πειραματισμών μέσω κρατικών παρεμβάσεων στο επιχειρείν, μέσω δεκάδων ιδιωτικοποιήσεων, μέσω προσπάθειας ελέγχου των τιμών, περιορισμού του ελεύθερου εμπορίου και εκτόξευσης των δημοσίων δαπανών. Στο ακόλουθο γράφημα παρακολουθούμε την πορεία του πληθωρισμού της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση θεωρούσε πως η οικονομική κρίση την οποία η ίδια είχε υποδαυλίσει, θα λυνόταν μέσω της υιοθέτησης κοινού νομίσματος με τη Βραζιλία και μέσω της εισόδου της Αργεντινής στην οικονομική ένωση των BRICS, στην οποία συμμετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότιος Αφρική. Και μάλιστα μέσω της δυνητικής συμμετοχής της στις BRICS ανέμενε σημαντικές χρηματοδοτήσεις, ενώ αντίθετα οι BRICS πόνταραν στη συμμετοχή της Αργεντινής στο κίνημα αποδολαριοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας. Αμφότερα τα εγχειρήματα απέτυχαν.

Ο Χαβιέρ Μιλέι εκτιμά ότι οι πολίτες της Αργεντινής είναι ώριμοι να αντιμετωπίσουν τα αίτια της δυσμενούς κατάστασης της χώρας τους και να επιζητήσουν οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη. Γι’ αυτό και σε πρόσφατη συνέντευξη του στη Wall Street Journal ανέφερε ότι «I did not come here to herd sheep but to awaken lions», δηλαδή ότι δεν έχει έρθει για να ηγηθεί προβάτων, αλλά για να ξυπνήσει λιοντάρια.

Οι πολίτες στην Αργεντινή βλέπουν ότι η σοσιαλιστική Περονική συνταγή κατέρρευσε με τον πιο ηχηρό τρόπο και ότι βρίσκονται στο ίδιο αδιέξοδο που οδηγούν σε όλον τον κόσμο οι σοσιαλιστικοί πειραματισμοί. Κάτι που ανέφερε στην πρώτη ομιλία του και ο νέος υπουργός Οικονομικών: «Δεν υπάρχουν χρήματα. Ξοδεύουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε. Η χρηματοδότηση του ελλείμματος αυτού οδηγεί σε προβλήματα. Αν το χρηματοδοτείς τυπώνοντας χρήμα το πέσο χάνει αξία. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα. Πρέπει να θεραπεύσουμε την εξάρτηση από τα δημοσιονομικά ελλείμματα.»

Το νέο οικονομικό πείραμα της Αργεντινής ξεκίνησε με την απόφαση για υποτίμηση του πέσο κατά 50%. Πλέον με βάση την επίσημη ισοτιμία της, κάθε 1$ θα αντιστοιχεί σε 800 ARS, από 391 ARS που ήταν μέχρι χθες. Ταυτόχρονα στην παράλληλη «μαύρη» αγορά της Αργεντινής η τρέχουσα ισοτιμία με το αμερικανικό δολάριο βρίσκεται στα 1.040 ARS. Για να συνειδητοποιήσουμε ακόμα καλύτερα την κατάρρευση της οικονομίας της Αργεντινής ας σημειώσουμε ότι πριν από 25 έτη, δηλαδή το 1999 η σχέση ανταλλαγής ήταν 1$=0.99ARS. Στο ακόλουθο γράφημα παρακολουθούμε την πορεία της ισοτιμίας USDARS από το 1999 μέχρι σήμερα.

To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υποδέχτηκε θετικά την απόφαση της κυβέρνησης του Μπουένος Άιρες, εκτιμώντας ότι η αποφασιστικότητα των μέτρων θα ισχυροποιήσει τη διεθνή θέση της Αργεντινής, θα σταθεροποιήσει το εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον και θα προσφέρει ασφαλές πεδίο δράσης στον ιδιωτικό τομέα. Ο δανεισμός του ΔΝΤ προς την Αργεντινή ανέρχεται στα $44 δισ. Ο δανεισμός της Αργεντινής από τις διεθνείς αγορές Χρέους ανέρχεται στα $10,6 δισ.

Το δεύτερο μέτρο σοκ της νέας κυβέρνησης ήταν η ακύρωση μιας σειράς από διαγωνισμούς που αφορούσαν δημόσια έργα και η μείωση του κράτους, με αποτέλεσμα τα υπουργεία να μειωθούν των υπουργείων σε 9 από 18.

Το νέο οικονομικό πείραμα της Αργεντινής, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής συμπεριλαμβάνει και την κατάργηση της Κεντρικής Τράπεζας στην οποία καταλογίζεται το «τύπωμα πέσος» και ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός. Σε αναμονή επίσης έχει τεθεί η εξαγγελία για υιοθέτηση του αμερικανικού δολαρίου, ως επίσημου νομίσματος της Αργεντινής.