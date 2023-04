Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Την πορεία της μετάβασης των αγροτών στην «πράσινη γεωργία» με τελικό προορισμό την «ευφυή γεωργία» ανέλυσαν οι συμμετέχοντες, στην συζήτηση που ακολούθησε, η οποία συνδιοργανώθηκε με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Ικανοτήτων της «Νέα Γεωργία Νέας Γενιάς» Δημήτρης Βαλουδάκης τόνισε ότι ακούγονται συνεχώς τα ίδια προβλήματα από τους αγρότες. Επισήμανε, χαρακτηριστικά: «Ήταν τα ίδια πριν δέκα χρόνια: υψηλό κόστος, χαμηλές τιμές. Υπάρχει μικρή άμεση επίδραση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Σε κάποιους ακούγονται εξωγήινα αυτά. Να αναλογιστούμε αυτές τις δυσκολίες. Λιγότερο από 7% των Ελλήνων αγροτών έχουν λάβει αγροτική κατάρτιση. Περίπου κοντά στο 40% των Ελλήνων αγροτών, είναι γυναίκες. Επιδιώκουμε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αγροτών. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης, δίχως να ανταγωνιζόμαστε πανεπιστημιακά προγράμματα» ανέφερε.

Ενώ πρόσθεσε: «Όταν μιλάμε για καινοτόμα συστήματα, μιλάμε για νέες τεχνολογίες. Μπορέσαμε να προοδεύσουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τους αγρότες. Να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις. Βλέπουμε αύξηση στους αγρότες που καλλιεργούν βιολογικά. Η Ελλάδα την τελευταία τριετία σημείωσε πρόοδο ως προς την υλοποίηση ενός νέου συστήματος στη χώρα. Θα ήθελα να συνδέσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική. Όλοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Έχουμε τον ίδιο αριθμό τρακτέρ με αυτόν των μισών Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες συνεχίζουν να δουλεύουν μεμονωμένα».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο με ειδίκευση στην αγροτική πολιτική Δημήτρης Ψαλτόπουλος σημείωσε πως είναι δεδομένο ότι οι φιλοδοξίες, είναι μεγαλύτερες από ότι τις προηγούμενες περιόδους. Πρόσθεσε, ακολούθως: «Υπάρχει εναρμόνιση ανάμεσα στις φιλοδοξίες και στα στρατηγικά σχέδια. Οι δικαιούχοι των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να τηρούν πολύ περισσότερες δεσμεύσεις βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αυτό είναι προαπαιτούμενα. Είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες πλέον. Πρέπει να εστιάσουμε στο κομμάτι της υλοποίησης. Όλη η υποστήριξη, όλες οι άμεσες πληρωμές έχουν στόχο τις εντατικές παραγωγές στην Ελλάδα. Η τεχνολογία δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους. Το σύστημα του ΕΛΓΑ στην Ελλάδα είναι ένα σύστημα με σημαντικές δυνατότητες και προτερήματα. Τώρα όμως και το σύστημα αυτό δέχεται πίεση, λόγω και της ενεργειακής κρίσης. Ακόμη, πρέπει να γίνει μια επανεξέταση των καταβολών των αγροτών στο σύστημα. Δεν μπορούν να πληρώνουν όλοι το ίδιο και κάποιοι να έχουν επιπλέον οφέλη».

Ο Επικεφαλής Παγκόσμιας Τράπεζας στο Βέλγιο Marc Sadler παρατήρησε ότι πρέπει να είμαστε σαφείς για την τρέχουσα κατάσταση στον αγροτικό τομέα. Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Πρόκειται για την μεγαλύτερη μετάβαση, την οποία πρέπει να διεκπαιρεώσουμε. Πρέπει να εισάγουμε νέα τεχνολογία. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν λύσεις, πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν μεγαλοπαραγωγοί και κάποιες απλές οικογένειες με αγροκτήματα. Οπότε, πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα: Οι περισσότερες εκπομπές ρύπων έρχονται από τους πρώτους.

Να παρέχουμε λύσεις στους αγρότες. Υπάρχουν σε άλλες βιομηχανίες ευκολότερα εφαρμόσιμες τεχνολογικές λύσεις, όχι όμως στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να δει ο αγρότης ότι μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Επικεντρωθείτε στο τι μπορεί να επιτευχθεί. Στη Γεωργία πληρώνουμε τον λογαριασμό μετά το πρόβλημα».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Επικεφαλής Οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Γεωργία σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία Sergiy Zorya.

Κεντρική φωτογραφία: Από αριστερά: Sergiy Zorya, Lead Agriculture Economist, Europe and Central Asia Region - Δημήτρης Ψαλτόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δημήτρης Βολουδάκης, Capacity Building Director, New Agriculture New Generation - Marc Sadler, Program Leader of Sustainable Development Practice for EU Member States, World Bank