Σε μια προσπάθεια να μετατρέψει τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή σε οικονομική ευκαιρία, η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να δελεάσει χιλιάδες Βρετανούς υπηκόους που κατοικούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η κλιμάκωση των πολεμικών συρράξεων στην περιοχή φαίνεται να κλονίζει το προφίλ του Ντουμπάι ως «ασφαλούς καταφυγίου», θέτοντας σε αμφισβήτηση την επί σειρά ετών ακλόνητη σταθερότητα της περιοχής.

Το πλήγμα στην εικόνα της «ασφάλειας»

Περίπου 240.000 Βρετανοί ζουν στα ΗΑΕ, προσελκυόμενοι από τον μηδενικό φόρο εισοδήματος, τα διεθνή σχολεία και τον πολυτελή τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι πρόσφατες αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από τις πρωτεύουσες του Κόλπου και οι συνεχείς αναταράξεις στις αερομεταφορές έχουν προκαλέσει ανησυχία.

Στοιχεία των Financial Times δείχνουν ότι περίπου 30.000 Βρετανοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα από την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου, με πολλούς γονείς να επιστρέφουν στην Ευρώπη προκειμένου τα παιδιά τους να συνεχίσουν τη δια ζώσης εκπαίδευση, καθώς τα σχολεία στα Εμιράτα παρέμειναν κλειστά για εβδομάδες.

Η στρατηγική της Ριβς

Η Βρετανίδα Υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς προωθεί πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο ως μια «οικονομία-ασφαλές λιμάνι» και σε πρόσφατες δηλώσεις της, στάθηκε στα επενδυτικά κίνητρα και τον χαμηλό συντελεστή εταιρικού φόρου (ο χαμηλότερος στο G7), ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης των φορολογικών κανόνων για να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός πλούσιων στελεχών.

Το φορολογικό «αγκάθι»

Παρά τις προσδοκίες του Λονδίνου, το οικονομικό χάσμα παραμένει χαώδες.

Η Βρετανία πρόσφατα αυστηροποίησε το καθεστώς των «non-doms» και αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, την ώρα που το Ντουμπάι προσφέρει μηδενικό φόρο εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών.

«Η Βρετανία τιμωρεί όσους βγάζουν χρήματα αντί να τους ενθαρρύνει», σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, αμφισβητώντας αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες αρκούν για να πείσουν τους επιχειρηματίες του τεχνολογικού κλάδου που εγκατέλειψαν μαζικά το Λονδίνο τα τελευταία χρόνια.

Στρατηγική αναμονής

Προς το παρόν, η φυγή από το Ντουμπάι δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε επιστροφή στη Βρετανία, καθώς πολλοί επιλέγουν προσωρινούς προορισμούς, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία ή η Ελβετία.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Henley & Partners, οι αποφάσεις αυτών των οικογενειών είναι στρατηγικές και μακροπρόθεσμες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να πρέπει να παρουσιάσει κάτι περισσότερο από απλή γεωπολιτική ασφάλεια για να κερδίσει το στοίχημα της επιστροφής.