«Λαβράκια» έβγαλαν οι «ράμπο» της εφορίας: Κομμώτρια στα Γιάννενα απέκρυψε 472.200 ευρώ, ασφαλιστής... ξέχασε 532.000 ευρώ 

Παρά τα νέα ψηφιακά όπλα της ΑΑΔΕ, το ψηφιακό πελατολόγιο, τους σαρωτικούς ελέγχους και τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, η φοροδιαφυγή όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά συνεχίζει να «ανθεί» σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας.

Τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι η παραβατικότητα όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Συγκεκριμένα, το 2025 εκτοξεύθηκε στο 29,7%, από 27,1% το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η φοροδιαφυγή παραμένει βαθιά ριζωμένη στην αγορά.

Στην κορυφή της λίστας με τους πιο «πειραγμένους» κλάδους βρέθηκε το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής οχημάτων και μοτοσικλετών, όπου η παραβατικότητα άγγιξε το 61%. Ακολούθησαν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, οι υπηρεσίες υγείας με 54% και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%.

Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν ακόμη στη φυτική και ζωική παραγωγή με 40,8%, στο χονδρικό εμπόριο με 33,9%, στην εστίαση με 32,4%, στα καταλύματα με 31,6%, στο λιανικό εμπόριο με 29,3% και στη βιομηχανία τροφίμων με 28,8%.

Μπορεί οι έλεγχοι να ήταν περισσότεροι από τον στόχο, ωστόσο ήταν λιγότεροι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 47.602 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης, έναντι στόχου 25.400, όταν το 2024 είχαν φτάσει τους 56.654. Παρά τη μείωση των ελέγχων, όμως, η παραβατικότητα αυξήθηκε, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Από αυτούς τους ελέγχους, σε 11.146 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις, ενώ το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν έφτασε τις 178.718.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν δει κανείς πού έγιναν οι έλεγχοι. Από τους 37.493 συνολικά, οι 11.695 ήταν εντός έδρας και οι 25.798 εκτός έδρας. Στους ελέγχους εντός έδρας η παραβατικότητα διαμορφώθηκε στο 25,31%, ενώ στους εκτός έδρας ανέβηκε στο 31,77%.

Σε επίπεδο φορολογικών περιφερειών, η Θεσσαλονίκη είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων. Ωστόσο, τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν στις Φορολογικές Περιφέρειες Πατρών και Πειραιά, κυρίως στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους, όπου έφτασαν το 36,27% και 34,93% αντίστοιχα.

Ανά περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα αναδείχθηκε «πρωταθλήτρια» στην παραβατικότητα, με ποσοστό 39,9% σε 3.246 ελέγχους. Ακολούθησαν η Πελοπόννησος με 39,6% σε 3.680 ελέγχους και η Θεσσαλία με 38,2% σε 2.976 ελέγχους. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη παραβατικότητα εντοπίστηκε στη Δυτική Μακεδονία, με 24,9% σε 1.339 ελέγχους.

Σε απόλυτους αριθμούς, η ΑΑΔΕ έριξε το βάρος της κυρίως στην εστίαση, όπου έγιναν 22.020 έλεγχοι, και στο λιανικό εμπόριο, με 11.149 ελέγχους. Η μέση παραβατικότητα στους δύο αυτούς κλάδους έφτασε το 32,4% και το 29,3% αντίστοιχα.

Το μπαράζ των ελέγχων συνοδεύτηκε και από «βαριές καμπάνες». Πέρα από τα 3,1 δισ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα που καταλόγισε συνολικά η ΑΑΔΕ την περασμένη χρονιά, επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε 680 επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενώ 293 επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ειδική χρηματική κύρωση.

Το μεγαλύτερο ποσοστό λουκέτων επιβλήθηκε σε επιχειρήσεις της εστίασης με 40,44%, της φυτικής και ζωικής παραγωγής με 33,68% και του λιανικού εμπορίου με 9%.

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών το 2025 μπήκαν, μεταξύ άλλων, κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, αδήλωτες πωλήσεις μέσω διαδικτύου, επιχειρήσεις εστίασης, πλατφόρμες κρατήσεων, πληρωμές με κάρτες, πρατήρια υγρών καυσίμων, αλλά και υποθέσεις με χρήση παραποιημένου λογισμικού. Παράλληλα, μπήκαν στο μικροσκόπιο τα social media για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, καθώς και οι υποθέσεις προσαύξησης περιουσίας.

Και οι υποθέσεις που έβγαλαν οι έλεγχοι μόνο απαρατήρητες δεν περνούν.

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, φυσικό πρόσωπο που συμμετείχε σε νομικά πρόσωπα φέρεται να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα έτη 2019 και 2020, αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 3.229.100 ευρώ.

Στον Νότιο Τομέα Αθηνών, ασφαλιστής φέρεται το 2019 να προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 532.400 ευρώ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, κομμώτρια φέρεται κατά τα έτη 2020 έως 2023 να προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200 ευρώ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εργάτης φέρεται να μην δήλωσε εισοδήματα 334.815 ευρώ για την περίοδο 2020-2023.

Στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, μη επιτηδευματίας φέρεται το 2019 να απέκρυψε φορολογητέα ύλη 310.500 ευρώ μέσω προσαύξησης περιουσίας, ενώ σε άλλη υπόθεση στον Νότιο Τομέα Αθηνών εντοπίστηκε απόκρυψη 307.160 ευρώ επίσης μέσω προσαύξησης περιουσίας.