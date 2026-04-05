Smart money

Πώς δηλώνω εισοδήματα/καταθέσεις/δωρεές που επηρεάζουν τεκμήρια ή «πόθεν έσχες» στην εφορία; Ο φοροτεχνικός, Αλέξανδρος Γκούμας, απαντά στο Liberal.

Η απάντηση

Η σωστή δήλωση εισοδημάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης όσο και για την δημιουργία του πόθεν έσχες για τους φορολογούμενος. Τα εισοδήματα είναι αυτά που αθροίζονται προκειμένου να καλυφθούν τα τεκμήρια που έχεις ο κάθε φορολογούμενος και για την δημιουργία ενός κεφαλαίου προς ανάλωση που ουσιαστικά είναι το πόθεν έσχες.

Τι είναι δηλαδή το πόθεν έσχες; Είναι τα χρήματα που έχουν «περισσέψει » ( δηλαδή το πλεόνασμα) από τις προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των εισοδημάτων από τα τεκμήρια είναι τελικά αυτό που δημιουργεί το πόθεν έσχες. Το ποσό αυτό αθροίζεται με τα χρόνια και έτσι ο φορολογούμενος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ως αποταμίευση για μία αγορά (ακινήτου , ΙΧ , αγορά μετοχών κα) προκειμένου να καλύψει τα τεκμήρια του.

Τα εισοδήματα δηλώνονται στην ετήσια φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), ανάλογα με την πηγή τους: μισθοί, συντάξεις, ελεύθερο επάγγελμα, κέρδη από συμμετοχές σε εταιρείες , μερίσματα , ενοίκια ή εισοδήματα από το εξωτερικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν υπάρχουν εισοδήματα που δεν φορολογούνται αυτοτελώς αλλά επηρεάζουν την εικόνα του φορολογουμένου, όπως αποζημιώσεις ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων , ΙΧ κ.λπ.). Ακόμη και ποσά που απαλλάσσονται από φόρο, οφείλουν να εμφανίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων.

Μία επίσης σημαντική παράμετρος που εισοδήματος που προσμετράτε για την κάλυψη των τεκμηρίων είναι τα ποσά που προέρχονται από δάνεια ( τραπεζικά ή ιδιωτικά) ή από δωρεές.

Τα ποσά αυτά δηλώνονται σε ειδικό κωδικό στο έντυπο Ε1 που αναφέρει για χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεές ή δάνεια. Βέβαια αυτά τα ποσά μπορούν να δηλωθούν αφού έχει προηγηθεί πρώτα η σωστή διαδικασία μέσω της ΑΑΔΕ.

Για τα ιδιωτικά δάνεια θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό δανεισμού το οποίο να αναφέρει τους όρους του δανείου όπως και το επιτόκιο , προκειμένου να πληρωθεί και το ψηφιακό τέλος συναλλαγής ύψους 3,6%. Στην περίπτωση της δωρεάς η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Μyproperty όπου ο δωρητής δηλώνει ψηφιακά σε ποιον θα πραγματοποιήσει την δωρεά.

Οι δωρεές-γονικές παροχές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού συγγένειας είναι αφορολόγητη έως και τις 800.000 ευρώ. Μεταξύ συγγενών δευτέρου βαθμού συγγένειας ( αδέρφια – ανίψια – παππούδες ) είναι αφορολόγητη έως και τις 30.000 ευρώ και φτάνει έως και 10%. Μεταξύ υπολοίπων το αφορολόγητο είναι έως 6.000 ευρώ και φτάνει έως και 40% .

Οι καταθέσεις από μόνες τους δεν παίζουν κάποιο ρόλο για την κάλυψη των τεκμηρίων. Οι καταθέσεις θα πρέπει σε έναν φορολογικό έλεγχο να αιτιολογούνται και να αποδεικνύεται ότι είναι χρήματα που έχουν φορολογηθεί ή αν δεν έπρεπε να έχουν φορολογηθεί να αιτιολογηθεί σωστά ο λόγος ( πχ γονική παροχή χρημάτων-δωρεά πρώτου βαθμού συγγένειας).

*Ο Αλέξανδρος Γκούμας είναι φοροτεχνικός και CCO στην εταιρεία λογιστών και συμβούλων CompuTax Α.Ε.