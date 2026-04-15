Bloomberg για προϋπολογισμό

Η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας στον προϋπολογισμό του 2025 θα ανέλθει πιθανόν σε τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα, δίνοντας περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα πιθανότατα θα διαμορφωθεί στο 4,8-4,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έναντι 3,7% που ήταν ο στόχος του προϋπολογισμού. Παράλληλα, το γενικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού - που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - πιθανόν να φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6% .

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί ακόμη να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευση των δημοσιονομικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου. Αν και υπάρχει ακόμη πιθανότητα μικρών προσαρμογών, οι πηγές αναμένουν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη από τους στόχους.

Το Bloomberg σημειώνει ότι με τη νέα υπέρβαση των στόχων διευρύνεται το ιστορικό της Ελλάδας, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος που το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τον στόχο.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, με το ΑΕΠ τώρα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου 2% το 2026, από τον προηγούμενο στόχο 2,4%, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,8% για εφέτος. Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα, φαίνεται ήδη πιθανό να υπάρξει υπέρβαση και του στόχου αυτού, αναφέρει το Bloomberg.