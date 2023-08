Πολωνία: Διαρροή στον αγωγό Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ευρώπη

Ο διαχειριστής αγωγών πετρελαίου στην Πολωνία (PERN) ανακοίνωσε σήμερα ότι η ροή του πετρελαίου στη γραμμή που υπέστη καταστροφές και ανήκει στον αγωγό πετρελαίου Druhzba - που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη - θα αποκατασταθεί το πρωί της Τρίτης, μετά τον εντοπισμό διαρροής για την οποία δεν υπάρχει ακόμα κάποια ένδειξη για την αιτία που την προκάλεσε.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα αργά το βράδυ του Σαββάτου εντοπίστηκε η διαρροή, κοντά στο Chodecz, στην κεντρική Πολωνία, σε μία από τις δύο γραμμές του δυτικού τμήματος του Druzhba μέσω του οποίου το αργό πετρέλαιο φτάνει στη Γερμανία, ανέφερε ο PERN, με αποτέλεσμα να αποφασίσει τη διακοπή της άντλησης πετρελαίου μέσω του συγκεκριμένου αγωγού.

