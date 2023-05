Στο 4,5% υποχώρησε τον Απρίλιο του 2023 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat έναντι 5,4% τον προηγούμενο μήνα καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση.

Euro area #inflation at 7.0% in April 2023, up from 6.9% in March. Components: food, alcohol & tobacco +13.6%, other goods +6.2%, services +5.2%, energy +2.5% - flash estimate https://t.co/q9VyID6II6 pic.twitter.com/c40dmObWUL