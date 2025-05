Πιο δύσκολη από τις Πανελλήνιες: Η εξέταση της οικονομικής ανεξαρτησίας

Αυτές τις ημέρες διεξάγονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. Για πολλούς νέους, αυτό μοιάζει με το πρώτο μεγάλο σταυροδρόμι της ζωής - ένα τεστ που (νομίζουν ότι) θα καθορίσει τα πάντα.

Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια, το θυμάμαι! Ήμουν κι εγώ εκεί. Με το άγχος να βαραίνει, με την αίσθηση ότι «αν δεν τα καταφέρω τώρα, χάθηκα». Με την ανάγκη μου να φύγω από την επαρχία και να έρθω να σπουδάσω στην πρωτεύουσα!

Κανείς όμως δεν μου είπε τότε ότι υπάρχουν κι άλλες, πιο ύπουλες εξετάσεις στη ζωή!

Δεν σου τις ανακοινώνει κανένα Υπουργείο. Δεν κρατούν τρεις ώρες, αλλά κρατούν χρόνια. Και μία από τις πιο κρίσιμες λέγεται: οικονομική ανεξαρτησία. Και είναι πιο σημαντική από ό,τι νομίζεις!

Αυτό το κείμενο δεν είναι για το πώς θα περάσεις σε μία σχολή. Είναι για το πώς θα εξασφαλίσεις μία άλλου είδους ελευθερία. Για το πώς θα αφήσεις τα χρήματα να δουλεύουν για εσένα — και όχι το αντίστροφο.

Αφορμή γι’ αυτό το κείμενο στάθηκε το βιβλίο «Invest Your Way to Financial Freedom» των Ben Carlson & Robin Powell, αλλά και οι ειλικρινείς κουβέντες με συνομηλίκους σου, εφήβους και φοιτητές που συναντώ στα σεμινάρια οικονομικής εκπαίδευσης. Εκεί ακούω ερωτήσεις, απορίες, αλλά και σιωπές που λένε πολλά!

Αυτό που παρατηρώ είναι ότι δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τις οικονομίες τους ενώ πιστεύουν ότι τα χρήματα, δεν τους αφορούν ακόμα. Προτιμούν να ξοδεύουν σε πράγματα που προσφέρουν στιγμιαία ευχαρίστηση, γνωρίζοντας πως οι γονείς είναι εκεί για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να απευθυνθώ σε εσένα, κάθε νέο παιδί που είτε είσαι μαθητής, φοιτητής ή έχεις κάνει τα πρώτα του βήματα στον εργασιακό βίο και χωρίς ίχνος διδακτισμού, χωρίς διάθεση να δώσω συμβουλές που απωθούν˙θέλω να σου ψιθυρίσω κάτι που θα ήθελα και εγώ να το γνώριζα όταν ήμουν στην ηλικία σου.

Αγαπητέ – ή, το χρήμα δουλεύει για σένα… αλλά μόνο αν το αφήσεις, μόνο αν ξεκινήσεις νωρίς και το ξεχάσεις!

Και ίσως να νομίζεις ότι χρειάζεται να είσαι πλούσιος, να ξέρεις οικονομικά ή να στερηθείς τα πάντα για να τα καταφέρεις. Ίσως πάλι βλέποντας τους γονείς σου να έχουν χρεωθεί ή δανειστεί ή να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν χρήματα στο τέλος του μήνα, να θεωρείς ότι θα έχεις την ίδια μοίρα και εσύ!

Κι όμως, η «μοίρα» των χρημάτων δεν κληρονομείται - χτίζεται.

Πάμε λοιπόν να γράψεις εσύ την οικονομική σου μοίρα ώστε να αποκτήσεις την οικονομική σου ανεξαρτησία και ελευθερία το συντομότερο δυνατόν! Πώς; Μα αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεσαι για τα χρήματα. Αλλάζοντας τη νοοτροπία σου, το mindset όπως λέγεται! Και έχεις όλα τα εφόδια να τα καταφέρεις. Ξέρεις γιατί;

Είσαι νέος -α και έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου για να αφήσεις το θαυμάσιο εργαλείο του ανατοκισμού να δουλέψει για εσένα. Αν δεν έχεις ακούσει για τον ανατοκισμό μπορείς να βρεις απλές πληροφορίες εδώ. Ζεις σε μία εποχή όπου η τεχνολογία σου δίνει όλες τις δυνατότητες να ξεκινήσεις. Μπορείς να αποταμιεύσεις πολύ πιο εύκολα, φθηνότερα και αποτελεσματικότερα.

Και πριν σου αναφέρω για τον τρόπο σκέψης σου, θέλω να σου πω για το τι σημαίνει οικονομική ανεξαρτησία.

Όχι δεν είναι να είσαι εκατομμυριούχος.

Μπορεί κάποιος εκατομμυριούχος να μην είναι οικονομικά ανεξάρτητος!

Σημαίνει να έχεις τον έλεγχο του χρόνου και των επιλογών σου.

Και αυτό ξεκινά από το πώς σκέφτεσαι για τα χρήματα.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει υιοθέτηση ενός νέου οικονομικού mindset;

Αμφισβήτησε αυτά που ξέρεις για τα χρήματα. Μάθε τα ξανά από την αρχή. Πεποιθήσεις με τις οποίες μεγάλωσες και σε περιορίζουν σε ό,τι αφορά τα χρήματα αντικατάστησέ τες με άλλες πιο ενδυναμωτικές που θα σε απογειώσουν. Επιδίωξε να αποκτήσεις χρηματοοικονομική παιδεία η οποία είναι το κλειδί για να χτίσεις πλούτο και ελευθερία. Μην περιμένεις να αλλάξουν οι συνθήκες, να βρεις μία δουλειά με μεγάλο μισθό. Άρχισε με αυτά που έχεις τώρα. «Πλήρωνε» πρώτα τον εαυτό σου μέσα από την αποταμίευση - επένδυση. Αποταμιεύοντας, αποκτάς τον έλεγχο του πώς θα ζήσεις τον χρόνο σου στο μέλλον — με επιλογή, όχι υποχρέωση. Ώστε να αφιερώνεις χρόνο σε ό,τι αγαπάς και ποθείς. Ξεκίνα άμεσα! Το συντομότερο δυνατόν! Αυτοβελτιώσου και επένδυσε στην προσωπική σου ανάπτυξη! Πειθαρχία, υπομονή, συνέπεια και επιμονή είναι το κεφάλαιο που δεν μπορεί κανένας να σου κλέψει! Ξόδευε λιγότερα από αυτά που κερδίζεις. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο για αυτό και το άφησα τελευταίο. Είναι πολύ απλό να πάρεις ένα χαρτί και έναν στυλό και να καταγράψεις τα έσοδά και τα έξοδά σου. ΈΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ πρέπει να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Αν όχι, έλεγξε τα έξοδά σου και μείωσέ τα. Αν δεν μπορείς να τα μειώσεις τότε αύξησε τα έσοδά σου!

Στη σελίδα 2 του βιβλίου που ανέφερα στον πρόλογο, αναφέρεται,

«Τα χρήματα είναι σημαντικά και απαιτούν την προσοχή σου τώρα. Όσο νωρίτερα ασχοληθείς, τόσο λιγότερο θα σε αγχώνουν αργότερα.»

Και έχουν δίκιο. Δες απλά τα χρήματα διαφορετικά. Κάποιες μικρές αλλαγές και η συνέπεια σε στόχους που θα θέσεις μπορούν να σου εξασφαλίσουν την οικονομική ευημερία. Για τις μικρές αλλαγές με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορείς να διαβάσεις εδώ.

Τέλος, υπάρχει πληθώρα βιβλίων που θα μπορούσες να μελετήσεις. Αν θες να σε βοηθήσω απλά στείλε μου ένα email και θα σου προτείνω μία λίστα για τον σκοπό αυτό.

Κλείνοντας θα σε αφήσω με μία εξαιρετική φράση που συνοψίζει τη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης,

« Οι φτωχοί άνθρωποι ξοδεύουν πρώτα και επενδύουν ό,τι τους περισσέψει. Οι πλούσιοι επενδύουν πρώτα και ξοδεύουν ό,τι περισσέψει.»

— Jim Rohn

Η επιλογή είναι δική σου. Και μπορείς να την κάνεις, ξεκινώντας σήμερα!

*Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι Portfolio Manager, Financial Educator & Coach, Director της InvestWise EE (αποκλειστικός συνεργάτης της Wealth Fund Services Ltd).

Email: [email protected]

LinkedIn: Georgia Papadopoulou

Αποποίηση Ευθύνης:

Το υλικό αυτό παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί το παρόν ως επενδυτική συμβουλή ούτε προτροπή ή υποκίνηση ή προσφορά για την αγορά ή πώληση ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε δεδομένα από δημόσιες πηγές και παρόλο που οι πληροφορίες που εκτίθενται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.