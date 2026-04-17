Πάνω από το 80% των Ευρωπαίων προγραμματίζει καλοκαιρινές διακοπές παρά τις οικονομικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Παρά τις ανησυχίες για την ακρίβεια και τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι Ευρωπαίοι δεν φαίνεται να βάζουν «φρένο» στα ταξίδια τους. Αντιθέτως, τα διατηρούν ψηλά στις προτεραιότητές τους, με πάνω από 8 στους 10 να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, δίνοντας μάλιστα έμφαση σε προορισμούς της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ακόμη και υπό την πίεση του αυξημένου κόστους καυσίμων, οι ταξιδιώτες δεν αλλάζουν εύκολα τις συνήθειές τους. Συνεχίζουν να επιλέγουν το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο για τις μετακινήσεις τους, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, παραμένουν ευέλικτοι: σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, όπως ενδεχόμενη έλλειψη αεροπορικών καυσίμων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, εμφανίζονται διατεθειμένοι να στραφούν σε πιο κοντινούς προορισμούς, διατηρώντας ωστόσο ενεργή τη διάθεσή τους για ταξίδια.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα της Mindhaus για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC), η οποία καταγράφει τις τάσεις της τουριστικής ζήτησης για το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Μαρτίου, το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει πρόθεση να ταξιδέψει το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 80%. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 72%.

Σε ό,τι αφορά τον χρονισμό των ταξιδιών, η κορύφωση αναμένεται τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 18% και 20%. Αντίθετα, για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο καταγράφεται σχετική κάμψη, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται στο 13% και 11% αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η αύξησή τους μέσω κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.