ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8 καταβάλλονται τα επιδόματα του Αυγούστου

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 29/8/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι –37.559.959 ευρώ

Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι –171.379 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι –181.420 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι– 229.225 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι –34.284 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.