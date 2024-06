OPEC: Παράταση έως το τέλος του 2025 στις περικοπές παραγωγής πετρελαίου

Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών του ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή (2/6) να παρατείνει τις τρέχουσες περικοπές παραγωγής αργού πετρελαίου έως το τέλος του 2025, ώστε να στηρίξει τις τιμές απέναντι στη «χλιαρή» παγκόσμια ζήτηση, τα υψηλά επίπεδα των επιτοκίων και την αυξανόμενη ανταγωνιστική αμερικανική παραγωγή.

