OHE: Σοβαρή κρίση χρέους εκτυλίσσεται στις αναπτυσσόμενες χώρες

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει μια σοβαρή κρίση χρέους στα φτωχότερα μέρη του κόσμου και ότι απαιτείται άμεση ελάφρυνση του χρέους.

Σε νέα έκθεσή του το UNDP εκτίμησε ότι 54 χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των φτωχότερων ανθρώπων στον κόσμο, χρειάζονται τώρα μείωση του χρέους τους ώστε να αποφύγουν ακόμη πιο ακραία φτώχεια και να τους δοθεί η ευκαιρία να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

«Μια σοβαρή κρίση χρέους εκτυλίσσεται στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και η πιθανότητα επιδείνωσης των προοπτικών είναι υψηλή», αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα πραγματοποιούν συναντήσεις στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την παγκόσμια ύφεση και ενός πλήθους κρίσεων χρέους από τη Σρι Λάνκα και το Πακιστάν μέχρι το Τσαντ, την Αιθιοπία και τη Ζάμπια.

Ο Αχίμ Στάινερ, διαχειριστής του UNDP, προέτρεψε μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του χρέους, της προσφοράς ευρύτερης ελάφρυνσης σε μεγαλύτερο αριθμό χωρών και ακόμη και της προσθήκης ειδικών ρητρών στα ομολογιακά συμβόλαια για να δοθεί «ανάσα» κατά τη διάρκεια κρίσεων.

«Είναι επείγον για εμάς να εντείνουμε και να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα προτού καταστούν τουλάχιστον λιγότερο διαχειρίσιμα και ίσως μη διαχειρίσιμα», είπε στους δημοσιογράφους.

The 54 countries with severe debt problems are home to more than half of the 🌍’s poorest.



These countries need urgent debt relief to avert a major systemic #dev crisis.



We cannot afford to repeat the mistake of providing too little relief, too late. https://t.co/0rtRdnEHZX pic.twitter.com/JeEu63TIg5