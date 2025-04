Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τη συζήτηση με θέμα «Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας: «Ο ρόλος των επενδύσεων και της καινοτομίας» (Greece's Growth Trajectory: The Role of Investment and Innovation) στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Συνομιλητές: Παύλος Μαρινάκης, Αναπληρωτής Υπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Ελληνική Δημοκρατία, Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Εταιρειών ΑΚΤΩΡ, Ελλάδα, Δημήτρης Κουτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte, Ελλάδα, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, Επικεφαλής Στρατηγικής, Ideal Holdings, Ελλάδα, Γιώργος Πέτσης, Διευθύνων Σύμβουλος, DPort Services & PCDC S.A., Ελλάδα.