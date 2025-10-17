Νόαμ Κατς: Η Θεσσαλονίκη ως γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ - Κόμβος συνεργασίας σε υγεία, αγροτεχνολογία και πράσινη ανάπτυξη

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε στρατηγική «γέφυρα» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, με άξονα την καινοτομία, την επιστήμη και τις επενδύσεις. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της διημερίδας «Θεσσαλονίκη - Τελ Αβίβ: Γέφυρα Καινοτομίας», που συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ και την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας το πολυεπίπεδο δυναμικό συνεργασίας στους τομείς της ιατρικής τεχνολογίας, της αγροτεχνολογίας, της βιώσιμης δόμησης και της βιοϊατρικής καινοτομίας, θέτοντας τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο μιας νέας αναπτυξιακής εποχής που συνδέει τη Μεσόγειο με την Ανατολική Μεσόγειο.