Ν. Παπαθανάσης: Στο ύψος των 800 - 900 εκατ. ευρώ η νέα αναθεώρηση στο «Ελλάδα 2.0»

Στο ύψος των 800- 900 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ανέλθει η νέα αναθεώρηση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» (σε παρόμοιες κινήσεις προχωρούν όλα τα κράτη- μέλη) και η οποία θα πρέπει να υποβληθεί έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Θα ακολουθήσει στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, όπως επεσήμανε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η υποβολή στην ΕΕ για το έβδομο αίτημα πληρωμής.

Σχετικά με το ταμειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ο κ. Παπαθανάσης εκτίμησε πως το έκτο αίτημα πληρωμής θα υποβληθεί εντός του έτους και θα γίνει προσπάθεια για την υποβολή του έβδομου αιτήματος τους πρώτους μήνες του 2026, μαζί με το όγδοο αίτημα των επιδοτήσεων. Εξέφρασε δε αισιοδοξία ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, παρά τις καθυστερήσεις που καταγράφονται, επισημαίνοντας ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για εναλλακτικές».

Για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι αυτά που δεν θα ολοκληρωθούν στις απαραίτητες προθεσμίες θα απενταχθούν και θα μπουν προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, ή από τα νέα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης ή ακόμη και από εθνικούς πόρους. Ειδικά για τον ΒΟΑΚ ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε πως το 90% του τμήματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρωθεί στην ώρα του.

Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε, υπάρχει υπερδέσμευση στα έργα του «Ελλάδα 2.0» και άλλες δράσεις που «κυλούν» καλύτερα από το αναμενόμενο θα αυξηθούν για να μη χαθούν κονδύλια. «Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές, με βασικό μας στόχο να μην χαθεί ούτε ένα εύρω από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.