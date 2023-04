Μικροτσίπ: Γιατί το Πεκίνο καταγγέλλει τεχνολογική τρομοκρατία;

Τα μικροτσίπ αποτελούν την αιμοδοσία της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας: οι μικροσκοπικές φέτες πυριτίου βρίσκονται σε όλους τους τύπους ηλεκτρονικών συσκευών - από λαμπτήρες LED και πλυντήρια ρούχων μέχρι αυτοκίνητα και smartphones.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, ο νόμος και η τάξη και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ημιαγωγοί προβλέπεται να αποτελέσουν βιομηχανία αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι το 2030, σύμφωνα με έκθεση της McKinsey που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Δεν χωρούν λοιπόν πολλά ερωτηματικά γιατί τα μικροτσίπ έχουν αναδειχθεί σε μήλον της έριδος στον πόλεμο μεταξύ Δύσης και Κίνας, η οποία νιώθει - προφανώς και δικαίως - ότι αυτά αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της βιομηχανικής της δύναμης.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε πέρυσι μια σειρά ελέγχων των εξαγωγών, λέγοντας ότι είχαν ως στόχο να αποτρέψουν την απόκτηση "ευαίσθητων τεχνολογιών με στρατιωτικές εφαρμογές" από τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας της. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πεκίνου που έκανε λόγο για «τεχνολογική τρομοκρατία» και αγώνα δρόμου για αναζήτηση εναλλακτικών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βασίζεται σε σταθερή προμήθεια ξένων τσιπ για την τεράστια βάση κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών.

Το 2021, η Κίνα εισήγαγε ημιαγωγούς αξίας 430 δισεκατομμυρίων δολαρίων - περισσότερα από όσα ξόδεψε για πετρέλαιο.

Πέρα από τα iPhone, τα Tesla και τα PlayStation, τα πιο ισχυρά τσιπ είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για όπλα αιχμής, όπως οι υπερηχητικοί πύραυλοι και τα μαχητικά αεροσκάφη stealth.

Η παραγωγή των τσιπ είναι εξαιρετικά περίπλοκη και συνήθως εκτείνεται σε πολλές χώρες.

Θέμα χρόνου ο κινεζικός απογαλακτισμός;

Ωστόσο, πολλά στάδια εξαρτώνται από τις εισροές των ΗΠΑ, ενώ οι άλλοι μεγάλοι παίκτες είναι ιαπωνικές εταιρείες και η ολλανδική ASML - η οποία κυριαρχεί στην παραγωγή μηχανημάτων λιθογραφίας που εκτυπώνουν σχέδια σε πλακέτες πυριτίου.

Το γεγονός αυτό προσδίδει στην τριάδα μια υπέρμετρη επιρροή στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών και οι κυρώσεις που

«Θα χρειαστούν χρόνια για να αναπτύξει η Κίνα εγχώριες εναλλακτικές λύσεις που θα είναι εξίσου ικανές με τα εργαλεία στα οποία χάνει την πρόσβαση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Κρις Μίλερ, συγγραφέας του βιβλίου "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology".

«Αν ήταν εύκολο, οι κινεζικές εταιρείες θα το είχαν ήδη κάνει».

Υπάρχει ωστόσο και η αντίθετη άποψη.

«Δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν ποτέ να αποτρέψουν την Κίνα από το να αποκτήσει μεγάλα τσιπ», δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς σε podcast τον Μάρτιο.

«Θα τους αναγκάσουμε να ξοδέψουν χρόνο και ένα σωρό χρήματα για να φτιάξουν τα δικά τους».