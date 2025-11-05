Για σημαντική μείωση, της τάξης του 56,2%, στην ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ της Αθήνας και της Σόφιας στη Βουλγαρία το 2035 έκανε λόγο την Τετάρτη ο Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την παρουσίαση του νέου σχεδίου της Κομισιόν για ένα νέο, περισσότερο διαλειτουργικό δίκτυο της ΕΕ μέχρι το 2040.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, και όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτοτο νέο Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηροδρόμους Υψηλής Ταχύτητας καθορίζει τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ταχύτερου, πιο διαλειτουργικού και καλύτερα συνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού και καθιστώντας τους σιδηροδρόμους μια πιο ελκυστική εναλλακτική λύση σε σχέση με τα αεροπορικά ταξίδια μικρών αποστάσεων, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των επιβατών και ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες και τον τουρισμό.

Το σχέδιο προβλέπει τη σύνδεση των κύριων κόμβων της ΕΕ με ταχύτητες 200 χλμ./ώρα και άνω. Οι επιβάτες θα μπορούν να ταξιδεύουν από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε τέσσερις ώρες αντί για επτά που είναι σήμερα, και από τη Σόφια στην Αθήνα σε έξι ώρες αντί για 13 ώρες και 40 λεπτά που είναι σήμερα.

Οι νέες διασυνοριακές συνδέσεις θα επιτρέψουν επίσης ταχύτερα και απλούστερα ταξίδια, όπως το Παρίσι-Λισαβόνα μέσω Μαδρίτης, και βελτιωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των πρωτευουσών της Βαλτικής.

Οι 4 άξονες

Η Επιτροπή υποστηρίζει πως, με την ολοκλήρωση των συνδέσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων μας, οι επιβάτες θα έχουν:

ταχύτερες συνδέσεις

εναλλακτικές επιλογές αντί για σύντομες πτήσεις και μακρινά ταξίδια με αυτοκίνητο

ευκολότερες επιλογές κράτησης

και πιο προσιτές τιμές.

Αυτό το σύνολο μέτρων είναι καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, αλλά έχει και μια σημαντική διάσταση συνοχής – θα φέρει τους πολίτες πιο κοντά, διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η βελτίωση των χρόνων ταξιδιού μεταξύ των πρωτευουσών σε όλη την Ευρώπη είναι ένα απτό και πρακτικό αποτέλεσμα της βούλησής μας να κάνουμε την Ευρώπη πιο ενωμένη και πιο αποτελεσματική.

Το δεύτερο μέτρο είναι το Σχέδιο Επενδύσεων για Βιώσιμες Μεταφορές (STIP), το οποίο καθορίζει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμα καύσιμα και καύσιμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις μεταφορές.

Τα βιώσιμα καύσιμα είναι απαραίτητα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οδικών μεταφορών, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ηλεκτροκίνησης.

Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ πιο δύσκολο να ηλεκτροδοτηθούν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την ταχεία αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων.

Για τους λόγους αυτούς, εργαζόμαστε για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών αγοράς για επενδύσεις σε τεχνολογίες καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των βιώσιμων βιοκαυσίμων θα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της παραγωγής, με παράλληλη μετάβαση στα ηλεκτρονικά καύσιμα.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για την αγροτική κοινότητα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και για βασικούς κλάδους σε ολόκληρη την ΕΕ που χρειάζονται σαφήνεια για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας — συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των διυλιστηρίων.