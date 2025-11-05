«Η Ελλάδα είναι αυξανόμενα φιλικότερη προς τις επενδύσεις, αλλά πρέπει συνεχώς να βελτιωνόμαστε», διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος διαπίστωσε ότι στο εξωτερικό «υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει μια δυναμική».

Μιλώντας στο Green Deal Greece 2025 που διοργάνωσε σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα», ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το παραπάνω επίτευγμα «το πετύχαμε με την εξασφάλιση της πολιτικής και της δημοσιονομικής σταθερότητας», ενώ ειδική αναφορά έκανε στο «μέρισμα του προφανούς» δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα που επί σειρά ετών δεν κάναμε και πλέον αρχίζουμε να κάνουμε.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Πιερρακάκης έστρεψε τη συζήτηση σε δύο βασικά keystudies:

α) τον λόγο επενδύσεις προς ΑΕΠ και

β) τον λόγο εξαγωγές προς ΑΕΠ. Όσον αφορά το πρώτο, εξήγησε ότι από το 11% το 2019 πλέον βρισκόμαστε στο 18%, ενώ όσον αφορά το δεύτερο, συμπλήρωσε ότι από το 28% έχουμε φθάσει στο 42%.

«Είμαστε εκεί που θέλουμε; Όχι, αλλά είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση», υποστήριξε, προτού επαναλάβει ότι «έχει καλυφθεί ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής». Ωστόσο, συνέχισε, πρέπει να γίνουν κι άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ερωτηθείς σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάζουν οι νέες επενδύσεις - πέραν των παραδοσιακών πεδίων - ο υπουργός παρέπεμψε στο παράδειγμα των data centers και της Microsoft, ενώ ξεχωριστή μνεία έκανε για τα assets, τα οποία ανήκουν στο Υπερταμείο.

«Ψάχνουμε στρατηγικούς επενδυτές, θέλουμε να βρούμε εταίρους», ξεκαθάρισε, αναφέροντας ότι η Νο.1 συζήτηση στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή είναι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, τις οποίες «δεν πρέπει να τις φοβόμαστε».

Όπως εξήγησε, έχουμε την πρόταση της Unicredit για την Alpha Bank, της Euronext για την ΕΧΑΕ και της Credit Bank για την HSBC Μάλτας. «Θέλουμε πολλά τέτοια για να φθάσουμε στο επίπεδο που μας αξίζει, ειδικά τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης φθάνει προς το τέλος», επισήμανε.

Μάλιστα, έκανε λόγο για πάρα πολλές ευκαιρίες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πράγματα επιτεύξιμα, τα οποία αφορούν σε στρατηγικές επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες -ακόμη και σε οργανισμούς του δημοσίου.

«Μπορούμε όλα αυτά να τα μετουσιώσουμε σε πράξη μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «είναι όλα θέμα θέλησης και ταχύτητας».

«Ο χώρος της ενέργειας δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις», έσπευσε να συμπληρώσει, επισημαίνοντας ότι πρέπει «να αδράξουμε την ευκαιρία και να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ανοιχτό μυαλό».

Παίρνοντας μέρος στη συζήτηση περί γραφειοκρατίας, αν και αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα χρόνια που βρισκόταν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αφορούσε την απλούστευση της γραφειοκρατίας όταν γεννιέται ένα παιδί.

Το νέο σύστημα, όπως εξιστόρησε, σταμάτησε να λειτουργεί, επειδή ο ληξίαρχος στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας δεν δεχόταν να πατήσει το κουμπί, καθώς διαφωνούσε με τον νόμο. «Τον πήρα προσωπικά τηλέφωνο και θυμήθηκα τα γαλλικά μου» σχολίασε.

«Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν […] Πρέπει να απλουστεύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε […] Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα», συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ, τέλος, παρέπεμψε στο παράδειγμα της Αργεντινής, όπου ο αρμόδιος υπουργός για τις μεταρρυθμίσεις έχει «πάρει όλες τις νομολογίες και προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις», κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και στην Ευρώπη, όπως σχολίασε.