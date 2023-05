Τζεντιλόνι: «Διπλάσια ανάπτυξη του μέσου όρου της ευρωζώνης» στην Ελλάδα

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί, μετά από ένα καλύτερο από το αναμενόμενο ξεκίνημα για το 2023, υποστηριζόμενη από τη χαλάρωση των τιμών της ενέργειας και την ισχυρή αγορά εργασίας, σύμφωνα με το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε τη Δευτέρα στις τριμηνιαίες προβλέψεις της ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2023, υψηλότερα από την αύξηση 0,9% που αναμενόταν τον Φεβρουάριο.

Η οικονομία σημείωσε επιδόσεις ανώτερες των προσδοκιών αφού ξεπέρασε την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χάρη στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ανέφερε η ΕΕ.

The European economy is in better shape than we projected last autumn.



It is holding up remarkably well in the face of Russia’s aggression against Ukraine, leading to an upgrade in today’s growth forecast for 2023.



