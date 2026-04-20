Κοινωνικός Τουρισμός: Από Τρίτη 21 Απριλίου οι αιτήσεις βάσει ΑΦΜ - Ποιοι και πώς παίρνουν voucher, τι καλύπτει

Αύριο, Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εξαήμερες διακοπές.

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι με εισφορές υπέρ ανεργίας, αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι και το εισόδημα, καθώς το οικογενειακό εισόδημα του 2024 δεν πρέπει να ξεπερνά τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση - Τα βασικά κριτήρια

Η βαθμολογία προκύπτει κυρίως από:

1. Εισόδημα (το πιο καθοριστικό κριτήριο)

Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια:

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Παιδιά

Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια

Δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%)

Δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Προηγούμενη συμμετοχή

Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, που δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα βασικά κριτήρια είναι:

χαμηλό εισόδημα

αριθμός παιδιών

μονογονεϊκή οικογένεια

αναπηρία

συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και χαμηλό εισόδημα μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα μόρια από έναν εργαζόμενο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. Τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν υψηλή μοριοδότηση, ενώ οι πολύτεκνοι επιλέγονται χωρίς καν να μπουν στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Συμμετοχή και διανυκτερεύσεις

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Έως 6 διανυκτερεύσεις είναι για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η επιδότηση αυξάνεται κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως:

Αύγουστος

Χριστούγεννα

Πάσχα

Όσον αφορά στις μετακινήσεις προβλέπει 50% επιδότηση ακτοπλοϊκών για όλους, 100% για ΑμεΑ Ιδιωτική συμμετοχή:

περίπου 25% της τιμής εισιτηρίου

0% για ΑμεΑ

Το πρόγραμμα δεν αφορά όσους είχαν ήδη επιλεγεί στον Κοινωνικό Τουρισμό της προηγούμενης χρονιάς, ακόμη κι αν δεν έκαναν χρήση του voucher. Εξαιρέσεις υπάρχουν για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν και σε συνεχόμενες περιόδους.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΔΥΠΑ

Με προσωπικούς κωδικούς (Taxisnet)

Συμπληρώνονται: στοιχεία εισοδήματος ασφαλιστικά στοιχεία μέλη οικογένειας

Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher

Ο δικαιούχος επιλέγει κατάλυμα από το Μητρώο ΔΥΠΑ

Κάνει κράτηση

Ενεργοποιεί ηλεκτρονικά την επιταγή

Υπογράφεται ηλεκτρονική σύμβαση με το κατάλυμα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση του voucher. Αν ένας δικαιούχος δεν το αξιοποιήσει, αποκλείεται από το πρόγραμμα για τα επόμενα δύο χρόνια – εκτός αν ανήκει σε ειδικές κατηγορίες όπως πολύτεκνοι ή ΑμεΑ.

Επίσης, το πρόγραμμα δεν καλύπτει φόρους διαμονής, ενώ προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις σε περιπτώσεις παρατυπιών