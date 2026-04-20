Προς mega deal η Bally’s Intralot για την εξαγορά της Evoke

Προς ένα ακόμη mega deal προχωρά η Bally’s Intralot με εφαλτήριο την βρετανική αγορά αφού όπως γνωστοποιήθηκε από το βρετανικό γκρουπ και επιβεβαίωσε η εισηγμένη, κατατέθηκε μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της εταιρείας στοιχημάτων Evoke που διαχειρίζεται τα brands William Hill και 888 από την Bally's Intralot.

Μέσω της συναλλαγής αν ολοκληρωθεί η εξαγορά το EBITDA της Bally’s Intralot εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το αποτύπωμα του ομίλου στη διεθνή αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού εδραιώνοντας ταυτόχρονα την θέση της περεταίρω στην βρετανική αγορά, επιτυγχάνοντας και την άμεση διαχείριση των επιπτώσεων από την αλλαγή φορολογίας στην συγκεκριμένη αγορά που τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απριλίου.

Σχετικά δε με το συγκεκριμένο κομμάτι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η διοίκηση της Bally’ Intralot έχει από την πρώτη στιγμή τονίσεισε ότι αφορά στην αλλαγή της φορολογίας ότι με το περιθώριο 40% στην βρετανική αγορά μπορεί να διαχειριστεί τις όποιες επιπτώσεις, ενώ ανέδειξε επανειλημμένως το παράθυρο ευκαιρίας για εξαγορές οι οποίες μπορούν να επιφέρουν και σημαντικές απαιτούμενες συνέργειες.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων η Bally’s Intralot θα τηρήσει τους στόχους μόχλευσης και μερίσματος μέσω αρχιτεκτονικής της κεφαλαιακής διάρθρωσης που υπονοεί ότι το χρέος της evoke με όποια μορφή αυτό θα λάβει στο τέλος της συναλλαγής δεν επιβαρύνει τη μόχλευση της εισηγμένης.

Ειδικότερα, όπως εξηγούν το γεγονός ότι τα δάνεια της Evoke είναι non-recourse, σημαίνει ότι δεν θα συνυπολογίζονται στους ισολογισμούς της Bally’s Intralot, στοιχείο κρίσιμο για τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της ενδεχόμενης συμφωνίας, καθώς περιορίζει την άμεση επιβάρυνση του νέου σχήματος.

Συζητήσεις με την Bally's Intralot σχετικά με πιθανή πρόταση για το σύνολο του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τιμή 50 πενών ανά μετοχή, επιβεβαιώνει το βρετανικό γκρουπ. Η Πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει συνδυασμό ανταλλαγής μετοχών (all-share combination) με μερική εναλλακτική σε μετρητά.

Τι αναφέρει η Bally’s Intralot



Η Bally's Intralot λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή ανακοίνωση της evoke plc ("evoke") επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την evoke σχετικά με μια πιθανή προσφορά για το σύνολο του εκδοθέντος και του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της evoke στην τιμή των 0.50 λιρών Η.Β. ανά μετοχή (η "Πρόταση").

Η Πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών. Η Bally's Intralot πιστεύει ότι ένας συνδυασμός με την evoke θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικές στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες, συμπεριλαμβανομένων του ενισχυμένου μεγέθους, του διευρυμένου γεωγραφικού αποτυπώματος και των ευκαιριών για μείωση του κόστους.

Δεν μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα για την υποβολή προσφοράς ή ως προς τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσφορά, ούτε ότι οι ανωτέρω συνέργειες θα πραγματοποιηθούν. Οποιαδήποτε οριστική προσφορά, εάν γίνει, θα υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις και η Bally's Intralot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους μιας τέτοιας προσφοράς, περιλαμβανομένου του τιμήματος, της μορφής και του συνδυασμού της αντιπαροχής και της δομής της συναλλαγής.

Η Bally's Intralot επιβεβαιώνει στους μετόχους της, στους δανειστές της και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, εάν η Πρόταση καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη συναλλαγή, η χρηματοδότησή της θα ευθυγραμμιστεί με τους δηλωμένους στόχους οικονομικής πολιτικής μας εντός της υφισταμένης περιμέτρου μας.

Η Bally's Intralot έχει επιβεβαιώσει στην evoke ότι το αργότερο έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) της 18ης Μαΐου 2026, δηλαδή 28 ημέρες μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, είτε θα ανακοινώσει τη σταθερή πρόθεσή της να υποβάλει προσφορά είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της evoke.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bally’s Intralot Robeson Reeves δήλωσε: «Η Bally's Intralot έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση με προφίλ περιθωρίου κέρδους που ξεχωρίζει σε αυτόν τον κλάδο. Η Evoke έχει το μέγεθος. Βλέπουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να φέρουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη επιχείρηση και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω μεγάλων συνεργειών που είμαστε σε μοναδική θέση να προσφέρουμε. Αυτή είναι μια ευκαιρία που επιδιώκουμε με αποφασιστικότητα».

Η ανακοίνωση της evoke



Η εταιρεία evoke σημειώνει τις πρόσφατες δημοσιογραφικές αναφορές και επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Bally's Intralot σχετικά με πιθανή πρόταση για το σύνολο του εκδομένου και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τιμή 50 πενών ανά μετοχή (η «Πρόταση»). Η Πρόταση αναμένεται να περιλαμβάνει συνδυασμό ανταλλαγής μετοχών (all-share combination) με μερική εναλλακτική σε μετρητά.



Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα υποβληθεί προσφορά ούτε ως προς τους όρους υπό τους οποίους ενδεχομένως θα υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της evoke αξιολογεί την πιθανή προσφορά μαζί με τους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους, Morgan Stanley και Rothschild & Co.



Οι μέτοχοι της evoke καλούνται να μην προβούν σε καμία ενέργεια σε σχέση με την Πρόταση. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση όταν κριθεί σκόπιμο.



Η Bally's Intralot επιβεβαίωσε στην Εταιρεία ότι το αργότερο έως τις 5:00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 18 Μαΐου 2026, δηλαδή εντός 28 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, είτε θα ανακοινώσει σταθερή πρόθεση υποβολής προσφοράς για την Εταιρεία είτε θα ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να υποβάλει προσφορά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με τη συγκατάθεση της Εταιρείας.



Η Bally's Intralot επιβεβαίωσε ότι οποιαδήποτε δεσμευτική προσφορά, εφόσον υποβληθεί, θα τελεί υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις και ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, της μορφής και του μείγματος του ανταλλάγματος, καθώς και της δομής της συναλλαγής.

