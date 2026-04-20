WSJ: Η Eli Lilly κοντά σε συμφωνία 2 δισ. δολαρίων για την Kelonia

Η Eli Lilly βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Kelonia Therapeutics έναντι ποσού που υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Μια συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και τη Δευτέρα, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληρωμές βάσει ορόσημων.

Η Kelonia, ιδιωτική εταιρεία βιοτεχνολογίας, αναπτύσσει θεραπεία επόμενης γενιάς για το πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος.

Εστιάζει σε μια νέα προσέγγιση CAR-T, σχεδιασμένη να επαναπρογραμματίζει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς ώστε να στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα, με πιο απλοποιημένη διαδικασία που θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για χημειοθεραπεία και σύνθετες διαδικασίες παραγωγής κυττάρων.

Σύμφωνα με τη Journal, η Kelonia έχει αντλήσει μέχρι σήμερα λίγο λιγότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η αποτίμησή της το 2022 ξεπερνούσε οριακά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η πιθανή εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Eli Lilly στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των αιματολογικών καρκίνων και να διευρύνει το ογκολογικό της χαρτοφυλάκιο.

Το δημοσίευμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Lilly επιταχύνει τη στρατηγική σύναψης συμφωνιών, υποστηριζόμενη από ισχυρές ταμειακές ροές που προέρχονται από τα επιτυχημένα φάρμακά της για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη.