Αναρχικοί διαδηλωτές για τα Προσφυγικά εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας

Διαμαρτυρόμενοι εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας όπου γινόταν συζήτηση για τα Προσφυγικά και την ανάπλαση με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Κρατώντας σημαίες, φώναζαν συνθήματα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αφού εναντιώνονται στα σχέδια ανάπλασης της περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού.

Πηγές της αντιπολίτευσης δείχνουν τον Χάρη Δούκα ως υπεύθυνο για την σημερινή εικόνα στο δημοτικό συμβούλιο, σημειώνοντας πως ο δήμαρχος Αθηναίων δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για τα Προσφυγικά επειδή δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τους αναρχικούς, που όπως υποστηρίζουν, τον στήριξαν.