Μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρωζώνης για τον Οκτώβριο καταγράφεται στο προκαταρκτικά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) που δημοσίευσε η Eurostat την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αυτά, ο γενικός ετήσιος HICP για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Οκτώβριο έναντι 1,8% τον Σεπτέμβριο και έναντι 3,1% τον Οκτώβριο του 2024.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο γενικός HICP διαμορφώθηκε στο 2,1% από 2,2% τον Σεπτέβριο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στην Ευρωζώνη σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώνεται στο 2,4%, χωρίς μεταβολές σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και οριακά πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για μια μέτρηση στο 2,3%.