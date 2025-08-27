Κ. Τσιάρας: Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Με συνεντεύξεις του στον RealFm και στο MAXFM ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν έχουν λόγο ανησυχίας για τις ενισχύσεις, έστειλε μήνυμα πως «τα λεφτά πίσω θα τα πάρουμε» απ’ όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα στάθηκε στις αποζημιώσεις για την ευλογιά και στις δαπάνες για τις ζωοτροφές, τονίζοντας ότι είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη.

Ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πληρωμές σχετίζονται με την προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Για να εξυγιάνουμε τον Οργανισμό πρέπει να γίνουν διαδικασίες που στο παρελθόν δεν γίνονταν. Δεν θα υπάρξει εμπλοκή στη ροή των ενισχύσεων από την Ευρώπη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσει να πληρώνει -μετά τους απαραίτητους ελέγχους- ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε ότι εδώ και δύο μήνες λειτουργεί ειδική ομάδα με τη συμμετοχή της οικονομικής αστυνομίας και της ΑΑΔΕ, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία, γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι και δεκάδες περιπτώσεις έχουν ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα. Δήλωσε μάλιστα ότι «κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούργιο, μένω έκπληκτος με τον τρόπο που κάποιοι μετέρχονταν για να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις», επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε ένα σύστημα «που υποτίθεται πως διασφάλιζε τη νομιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα επέτρεπε σε επιτήδειους να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνταν».