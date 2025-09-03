Κ. Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων οδηγεί σε άμεση αύξηση του εισοδήματος των πολιτών

«Με τη μείωση άμεσων φόρων, η κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στην τσέπη των πολιτών. Είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής», σημείωσε με έμφαση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στο ΕΡΤnews.

Και συνέχισε: «Από την άλλη πλευρά η μείωση του ΦΠΑ που προτείνει η αντιπολίτευση, μπορεί να είναι ένα "δωράκι" σε "πονηρούληδες" και "εξυπνούληδες" που θα βάλουν ένα μέρος του οφέλους στην τσέπη. Για ποιο λόγο να μη δώσουμε τα χρήματα απευθείας στους πολίτες αλλά να τα δώσουμε στους ενδιάμεσους και να είμαστε στο έλεός τους; Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η αντιπολίτευση επιμένει σε αυτή την πρόταση».

Μέσα από τη διπλή αυτή επισήμανση του (άμεσοι - έμμεσοι φόροι), ο Κ. Χατζηδάκης αιτιολόγησε, έτσι, και την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων (εισοδήματος) αντί για τους έμμεσους.

Εξ άλλου, προσέθεσε, «η μείωση των άμεσων φόρων θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που είναι διπλά χρήσιμη λόγω και της συσσωρευμένης ακρίβειας των τελευταίων ετών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Και, «είναι η ώρα για μείωση των φόρων της μεσαίας τάξης», συμπλήρωσε και επανέλαβε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα έχουν ως βασικό μήνυμα τη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς και την οικογένεια.

Πέρα από τα φορολογικά θα περιλαμβάνουν επίσης δεσμεύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε σχέση με τους ενστόλους, ακόμη σε συνέχεια των παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους και τους ενοικιαστές που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο. «Κοιτάζουμε όλη την κοινωνία και κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, στηριζόμενοι στην ανάπτυξη της οικονομίας που είναι αρκετά μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ, και στα αποτελέσματα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη: