Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε γιατί πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες σε διάφορες χώρες αποφάσισαν ότι η μελλοντική τους ασφάλεια εξαρτώνταν από την εμπλοκή των ΗΠΑ στην ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Chicago Council on Global Affairs, Ivo H. Daalder, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη και διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Chicago Council on Global Affairs, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που φιλοξενεί την ομώνυμη δεξαμενή σκέψης (think tank) για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν «η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», το «μέλλον του ΝΑΤΟ» και «οι αμερικανικές εκλογές», με έμφαση στην ανάγκη για διαρκή διάλογο σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτικά εποχή, όπως τόνισε ο ρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.

Αναφορικά με το ΝΑΤΟ, ο Ivo H. Daalder, που έχει διατελέσει και μόνιμος εκπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι είναι «φθηνότερο, ευκολότερο και καλύτερο να είσαι σε μια συμμαχία πριν αρχίσει κάποιος πόλεμος» προσθέτοντας ότι το να σχετίζονται οι ΗΠΑ με χώρες ούσα η σημαντικότερη δύναμη στον κόσμο είναι για να προλαμβάνουν τον πόλεμο. «Έχουμε διαφορές, αλλά τις επιλύουμε με συζήτηση και διάλογο και όχι πόλεμο. Και το ΝΑΤΟ ενσωματώνει αυτή την αρχή», τόνισε.

Όσον αφορά στη χώρα μας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε η Ελλάδα με την οικονομική κρίση και τόνισε ότι έκτοτε «η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ ισχυρό και σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ». Μάλιστα θυμήθηκε το 2011 τη Σουζαν Ραις, τότε σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης Ομπάμα, που του είχε αναφέρει «πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και ότι πρέπει να σωθεί».

Τι θα συμβεί αν εκλεγεί ο Τραμπ;

Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση που εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, ο Ivo H. Daalder αναφέρθηκε χαριτολογώντας σε απόφθεγμα ενός φιλοσόφου: «Οι προβλέψεις είναι δύσκολες, ειδικά για το μέλλον».

Η ηγεσία είναι δύσκολη και απαιτεί συμβιβασμούς, είπε προσθέτοντας ότι στις συμμαχίες όλοι κερδίζουν. Ο Τραμπ, πρόσθεσε, δεν έχει αυτή τη λογική. «Θέλει μόνο να κερδίζει ο ίδιος. Λέει θα σε προστατεύσω αν με πληρώσεις. Δεν είναι έτσι οι συμμαχίες».

Επίσης, εκτίμησε ότι οι χώρες ξοδεύουν χρήματα για την άμυνά τους επειδή είναι σημαντική για την ασφάλεια τους, όχι γιατί τους το λένε οι ΗΠΑ. Η Νότια Κορέα ξοδεύει πολλά γιατί απειλείται από τη Βόρεια Κορέα. Η Ευρώπη ξοδεύει γιατί απειλείται από την Ρωσία κτλ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Γάζα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Chicago Council on Global Affairs ανέδειξε επίσης τις δυσκολίες που υπάρχουν για να τελειώσει ο πόλεμος στα δύο ανοιχτά αυτή τη στιγμή μέτωπα, της Ουκρανίας και της Γάζας. Σχετικά με την Ουκρανία είπε ότι «οι πόλεμοι δεν τελειώνουν, εξαντλούνται. Αυτός ο πόλεμος δε θα τελειώσει με νίκη. Ακόμα και αν η Ουκρανία διώξει τους Ρώσους, δε θα τελειώσει έτσι, επειδή η Μόσχα θέλει τον έλεγχο του Κιέβου και η Ουκρανία δεν θα της τον δώσει».

Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε ότι βραχυπρόθεσμα το Ισραήλ δε θα σταματήσει τον πόλεμο αν δε βεβαιωθεί ότι αυτοί που έκαναν το τρομοκρατικό χτύπημα του Οκτωβρίου δε θα μπορούν να το επαναλάβουν. Άρα παραμένει ο στόχος να εξαφανίσουν την ηγεσία της Χαμάς. Μακροπρόθεσμα, εξήγησε, το θέμα είναι πώς θα έχεις δύο λαούς να συμβιώνουν σε ένα κομμάτι γης. Η μια πλευρά δε δέχεται το δικαίωμα της άλλης. Όσο αυτή είναι η πραγματικότητα, δε θα επιλυθεί το ζήτημα.

Τέλος, επεσήμανε τον κίνδυνο από την Κίνα όχι επειδή είναι η πρώτη χώρα που απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, αλλά επειδή αμφισβητεί θεμελιώδεις αξίες μας από το 1945, αναφερόμενος φυσικά στη δημοκρατία.

Οι ΗΠΑ δεν άφησαν την Ελλάδα να φύγει από το ευρώ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, Endy Zemenides, έκανε την εισαγωγή της συνάντησης ευχαριστώντας το Συμεών Τσομώκο για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και τονίζοντας ότι «μπορεί οι κυβερνήσεις να αλλάζουν, όμως οι άνθρωποι, οι ηγετικές φυσιογνωμίες δεν αλλάζουν».

Σχετικά με την Ελλάδα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council, τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει τις ΗΠΑ να ασχολούνται τόσο πολύ με την Ανατολική Μεσόγειο και με την Ελλάδα. Και πρόσθεσε ότι οι στενότερες σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας δεν ξεκίνησαν όπως πολλοί λένε την εποχή Τραμπ, αλλά «ξεκίνησαν με την απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα και της κυβέρνησής του να μην αφήσουν την Ελλάδα να φύγει από το ευρώ».

Κεντρική φωτ.: Από αριστερά: Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού της Ελλάδας - Endy Zemenides, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council - Ivo H. Daalder, Διευθύνων Σύμβουλος του Chicago Council on Global Affairs - Ηλιάνα Μάγκρα, Δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή - Συμεών Τσομώκος, Ιδρυτής & Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών