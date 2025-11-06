Οι νέοι μετανάστες και οι επαναπατριζόμενοι που θα φτάσουν το 2026 θα επωφεληθούν από μηδενικό φόρο εισοδήματος για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στο Ισραήλ, σύμφωνα με μια δραστική νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η μεταρρύθμιση, που εισάγεται στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 και ανακοινώθηκε σε τελετή στα γραφεία της Nefesh B’Nefesh, ενός οργανισμού που υποστηρίζει τη μετανάστευση στο Ισραήλ, στοχεύει στην προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και επενδυτών σε μια περίοδο αυξανόμενου αντισημιτισμού στο εξωτερικό και μεταβαλλόμενων φορολογικών πολιτικών σε χώρες της Δύσης, όπως η Βρετανία, σύμφωνα με τους δημιουργούς του σχεδίου.

«Πρόκειται για μια Σιωνιστική και οικονομική επανάσταση», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαέλ Σμοτρίχ και πρόσθεσε ότι «αξίζει να είσαι νέος μετανάστης».

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι επαναπατριζόμενοι που έζησαν στο εξωτερικό για 10 ή περισσότερα χρόνια και οι νέοι μετανάστες που θα μετακινηθούν στο Ισραήλ το 2026 δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος για τα έτη 2026 και 2027.

Τα ποσοστά θα αυξηθούν σταδιακά στο 10% το 2028, 20% το 2029 και 30% το 2030, σύμφωνα με τις κλίμακες φόρου ανάλογα με το εισόδημα. Τα ποσοστά θα εφαρμόζονται μέχρι ανώτατο ετήσιο εισόδημα 1 εκατομμυρίου NIS (περίπου 305.000 δολάρια).

Τα νέα οφέλη θα προστεθούν στα υπάρχοντα κίνητρα για μετανάστες, όπως η 10ετής απαλλαγή από φόρους για εισοδήματα από το εξωτερικό και διάφορες φορολογικές πιστώσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Η μεταρρύθμιση ισχύει προς το παρόν μόνο για όσους φτάνουν το 2026.

«Πρόκειται για μια διαδικασία βασισμένη σε δεδομένα που στοχεύει να εξασφαλίσει την ομαλή ενσωμάτωση των νέων μεταναστών, να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες για ενσωμάτωσή τους στην ισραηλινή κοινωνία και ταυτόχρονα να συμβάλει στην ανάπτυξη της ισραηλινής οικονομίας», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Απορρόφησης Όφιρ Σόφερ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών που προωθούν οι Σμοτρίχ και Σόφερ στο πλαίσιο εθνικής προσπάθειας να ενισχυθεί η μετανάστευση και να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία και την οικονομία του Ισραήλ.