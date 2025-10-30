ΙΟΒΕ: Δημοσιεύθηκαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία εμπορίας πετρελαιοειδών για το 2024

Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε την Πέμπτη τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2024.

Τα κύρια συμπεράσματα των οικονομικών μεγεθών είναι τα εξής:

Μικρή αύξηση της Μικτής Κερδοφορίας κατά περίπου €44 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 970.000 χιλ. τόνους, διατηρώντας το μέσο μοναδιαίο μικτό περιθώριο στα ίδια επίπεδα (περίπου 37 €/ΜΤ).

Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων) κατά 5,2% (€95 εκ. έναντι €100 εκ. το 2023) λόγω της αύξησης των Λειτουργικών Εξόδων και της μείωσης των Άλλων Εσόδων Εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι η Λειτουργική Κερδοφορία προέρχεται στο σύνολό της από τα Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης, ενώ η κερδοφορία της κύριας δραστηριότητας μόλις καλύπτει τα έξοδα Λειτουργίας.

Δραματική μείωση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 50,5% (€11,9 εκ. έναντι €24 εκ. το 2023), με οριακά θετικό περιθώριο καθαρού κέρδους, μόλις 0,08% επί της Αξίας Πωλήσεων. Ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση είχε η διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επί 4 χρόνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατά τη διάρκεια της τετραετίας.

Η «απομόνωση» των δραστηριοτήτων της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων και του διεθνούς εμπορίου, μετατρέπει τα καθαρά κέρδη της εμπορίας στην εσωτερική αγορά σε ζημιές ύψους €45 εκατ., αναδεικνύοντας την καθοριστική τους επίδραση στη διαμόρφωση των συνολικών οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών.

Δημιουργία εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό από φόρους και άλλες εισφορές ύψους €3,85 δισ., καθώς και καταβολή πληρωμών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ύψους €75 εκ.



Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, οι επενδύσεις των εταιριών παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2023 (€90 εκ.), αναβαθμίζοντας την εικόνα του δικτύου τους και προσθέτοντας νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ το δίκτυο πρατηρίων συνεχίζει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.



Τις προοπτικές του κλάδου

Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει έντονα τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών εξαιτίας των υψηλών αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της προπληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών 21,6% έως το 2030 και ακόμη εντονότερη την περίοδο 2031-2050, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στον Κλάδο.

Στον τομέα των Μεταφορών, η μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών θα βασιστεί μεσοπρόθεσμα στην υποκατάσταση με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν αναλάβει περίπου το 56% του συνόλου της υποχρέωσης βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις

Η εφαρμογή του νέου ETS2 από το 2027, με στόχο τη μείωση εκπομπών κατά 42% έως το 2030 συγκριτικά με του 2005, θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή (εκτιμάται κατά περίπου 15 λεπτά/λίτρο) και θα περιορίσει τη ζήτηση πετρελαιοειδών.

