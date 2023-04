Η συνεργασία ως προϋπόθεση για ένα πιο βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον

Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το πόσο επιτακτικοί είναι για τη ναυτιλία ήταν το θέμα συζήτησης που διοργανώθηκε στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 26 - 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

H Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer της Star Bulk Carriers Corp ξεχώρισε σε δύο φάσεις τη διαδικασία της απανθρακοποίησης στη ναυτιλία: βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, περιγράφοντας ότι η κάθε μία έχει διαφορετικές ανάγκες. Αναφερόμενη στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030, τόνισε ότι χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός αλλά και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Υπογράμμισε ότι για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, απαιτείται η κάθε εταιρία να αξιολογήσει και να επιλέξει την κατάλληλη λύση για κάθε πλοίο ξεχωριστά, καθώς δεν υπάρχει μία κοινή, καθολική λύση αλλά πολλά διαφορετικά εργαλεία. Οι προκλήσεις αυτές, όπως σημείωσε, βελτιώνουν την αποδοτικότητα του στόλου και εξασφαλίζουν και επιπλέον κέρδος από τη μείωση της κατανάλωσης, ωστόσο προϋποθέτουν κόστος για επενδύσεις σε τεχνολογία και προσωπικό αλλά και ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

«Εθισμένος στα δεδομένα» δήλωσε ο David Watts, VP of Business Development and Partnerships του The Signal Group (Ηνωμένο Βασίλειο), τονίζοντας ωστόσο ότι αυτά από μόνο τους δεν αρκούν όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο το υπόλοιπο περιεχόμενο. Χαρακτήρισε τις συμπράξει και τις συνεργασίες ως το κλειδί που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και τα οποία στην πορεία μας οδηγούν στις σωστές αποφάσεις. Αυτό που περιέγραψε δηλαδή ως εσωτερική ενημέρωση και προκύπτει από την ενοποίηση της βιομηχανίας και τη συνένωση των δεδομένων. «Αν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, είτε ως όμιλοι, είτε ως οργανώσεις, τότε θα χάνουμε ευκαιρίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι μπορεί να διαθέτουμε εξαιρετικά μοντέλα, αλλά δεν αρκούν αν δεν υπάρχει η επικοινωνία, η γνώση και η διασταύρωση των πληροφοριών».

«Βλέπουμε τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όχι σαν κάτι που πρέπει να συμμορφωθούμε, αλλά σαν εργαλείο», σημείωσε ο Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, SEVP και Managing Director της Dorian LPG, ενώ τόνισε την αξία δημιουργίας μία ολόκληρης κουλτούρας γύρω από τους στόχους σε όλα τα επίπεδα μίας επιχείρησης, οριζόντια και κάθετα. Μία μακροχρόνια επιτυχημένη στρατηγική, προϋποθέτει να υπάρχει μία δυνατή φωνή εκ των έσω σε κάθε οργανισμό, μία ειδική ομάδα που να ασχολείται αποκλειστικά με τους στόχους, είπε. Στη συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιοποίησης που συμβάλει εξαιρετικά στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, καθώς, όπως ανέφερε, χρειάζεται όχι μόνο να διαθέτουμε τις σωστές πληροφορίες, αλλά να μπορούμε να τις ελέγχουμε και να τις αναθεωρούμε ώστε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις».

Από την πλευρά του ο Νίκος Γκεζέπης, Chief Financial Officer της Neptune Lines, επισήμανε ότι «θα πρέπει να δούμε πέρα από το κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι εκτιμώμενες καθαρές επενδύσεις που απαιτούνται για την απαλλαγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές θα μπορούσαν να φθάσουν το 1,9 τρισ. δολάρια. Επιπλέον, για τη χρήση των ακριβότερων πράσινων καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 250 δισ. δολάρια ετησίως. Αν και τρομακτικό, το κόστος αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των ναυτιλιακών ναύλων που κατανέμονται σε διάστημα 20 ετών, πολύ χαμηλότερο από τον τρέχοντα πληθωρισμό.

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, καθώς θα έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και θα μειώσουν τον κίνδυνο».

Κλείνοντας ο κ. Γκεζέπης σημείωσε πως «τελικά, θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους τελικούς χρήστες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία μας να λειτουργήσει με καύσιμα μηδενικού/χαμηλού άνθρακα.

Εξετάζοντας την κοινωνική διάσταση της ESG, ο κλάδος μας είναι πραγματικά παγκόσμιος και πολύ καλά διαφοροποιημένος. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, καθώς οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται - τόσο στην ξηρά όσο και στα πλοία. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών, με ταυτόχρονη κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και η επανεκπαίδευση των μελών του πληρώματός μας για να χειρίζονται τα πιο πράσινα καύσιμα, αποτελεί μια πρόταση που δημιουργεί αξία και επιτρέπει μια πιο περιεκτική, προσεκτική και καινοτόμο προσέγγιση των προβλημάτων του κλάδου».

«Οι στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν αρκεί να τηρούνται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα μίας εταιρίας, πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής της», σημείωσε ο Peter Jameson, Partner του Boston Consulting Group στη Δανία, τονίζοντας ότι πρέπει να συμμορφωθούμε για το καλό του πλανήτη και για το μέλλον της ανθρωπότητας, αλλά συγχρόνως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους στόχους για να αυξήσουμε τις εργασίες και τους τζίρους των επιχειρήσεων. Η εναρμόνιση με τους στόχους μπορεί να αποτελέσει τελικά συγκριτικό πλεονέκτημα στη ναυτιλία, είπε, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε απλώς συμμορφωθούμε, θέλουμε να ανταγωνιστούμε».

Σχετικά με τη χάραξη της στρατηγικής στον τομέα της ναυτιλίας αλλά και συνολικά κάθε βιομηχανίας, εξήγησε ότι πρέπει να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο θα μας αλλάξουν οι κανονισμοί αυτοί στο μέλλον, να βάλουμε τις δύο εικόνες δίπλα - δίπλα και έτσι να χαράξουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.