Standard & Poor's: Διατηρεί τη βαθμολογία της Ελλάδας στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές

Η S&P Global Ratings διατήρησε αμετάβλητη τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας τη στάση αναμονής στην τελευταία αξιολόγηση για το 2025.

Η Ελλάδα εμφανίζει από το 2023 υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με μέσο όρο 3,4% του ΑΕΠ, όπως επισημαίνει η S&P. Ο οίκος προβλέπει ότι η χώρα θα καταγράψει και φέτος πλεόνασμα προϋπολογισμού, καθιστώντας την μία από τις λίγες ανεπτυγμένες οικονομίες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρά τις εξωγενείς ανισορροπίες, η ένταξη στην ευρωζώνη και η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων παρέχουν προστασία απέναντι στον κίνδυνο σοκ στο ισοζύγιο πληρωμών. Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ισχυρές, ενισχυόμενες από επενδυτικά έργα και την ισχυρή ζήτηση στον τουριστικό τομέα.

Η S&P υπογραμμίζει ότι το σταθερό outlook αντανακλά την ισορροπία ανάμεσα στις σταθερές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και στα υψηλά επίπεδα δημόσιου και εξωτερικού χρέους. Ο οίκος σημειώνει ότι ενδέχεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης των δημοσιονομικών επιδόσεων.

Αντιθέτως, αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει από ουσιαστική και βιώσιμη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών, όπως μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ή σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους, το οποίο κυρίως είναι δημόσιο.

Οι δημοσιονομικοί δείκτες για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις ισχυρές επιδόσεις της. Η αύξηση των τρεχουσών δαπανών παραμένει περιορισμένη, ενώ η δυναμική αύξηση των εσόδων υποστηρίζεται από τις προσπάθειες συμμόρφωσης, τη βελτίωση της αγοράς εργασίας και τις ροές επιχορηγήσεων από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, η κυβέρνηση φαίνεται σε θέση να υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2025, ενώ η S&P προβλέπει ότι, παρά ενδεχόμενη περαιτέρω χαλάρωση, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα θα παραμείνουν θετικά τα επόμενα χρόνια. Για φέτος, αναμένει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ και στη συνέχεια ήπιο έλλειμμα, κατά μέσο όρο 0,6% του ΑΕΠ για την περίοδο 2026-2028.

Η επόμενη αξιολόγηση προγραμματίζεται από τη Fitch στις 14 Νοεμβρίου. Η Moody’s διατηρεί τη χώρα στο ΒΒΒ- με θετική προοπτική, ενώ η DBRS και η Scope αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο μία βαθμίδα πάνω από το investment grade.