Η ελληνική αγορά εργασίας στελεχών σε αχαρτογράφητα νερά

Η ελληνική αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας και των επαγγελματικών υπηρεσιών, γνώρισε μια αξιοσημείωτη χρονιά το 2024. Στη Searchlight, μαζί με πολλούς από τους ανταγωνιστές μας, καταγράψαμε ρεκόρ κύκλου εργασιών και κερδών.

Η ανεργία μειώθηκε σταθερά από 11,7% σε 8,6%, δημιουργώντας σχεδόν πλήρη απασχόληση, ειδικά για εκείνους που βρίσκονται στη «σωστή» πλευρά του ψηφιακού χάσματος. Οι μισθοί αυξήθηκαν με μέσο ρυθμό 7,2%, ωστόσο μόνο περίπου 90.000 άτομα κερδίζουν περισσότερα από 42.000 € ετησίως, υπογραμμίζοντας το μικρό μέγεθος της αγοράς αναζήτησης στελεχών.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) βρίσκεται στα τελικά του στάδια, με την Ελλάδα να έχει απορροφήσει περίπου το 63% των συνολικών διαθέσιμων κονδυλίων. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το προφίλ χρέους της Ελλάδας παραμένει θετικό, τουλάχιστον μέχρι το 2031. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, κυρίως λόγω της έλλειψης πολλών εναλλακτικών εντός της ΕΕ.

Τομέας Τεχνολογίας

Προβλέπουμε συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην αγορά εργασίας, με την τεχνολογία να είναι ο βασικός κινητήριος μοχλός. Οι ευκαιρίες αφθονούν στην άμυνα, την υγεία, την ενέργεια, στο game-tech και fintech. Αναμένουμε σημαντική ενίσχυση σε ρόλους Business Development, Engineering, και Corporate Affairs. Η ζήτηση για ταλέντα σε αυτούς τους τομείς θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτή η τάση αφορά τόσο τις εταιρείες τεχνολογίας όσο και ρόλους τεχνολογίας σε «συμβατικές» εταιρείες, ειδικά γύρω από Product, Experience και τη συνεργασία ανθρώπου/μηχανής.

Ωστόσο, καθώς αυτοί οι τομείς ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο με παγκόσμιους παίκτες για πελάτες, χρηματοδότηση και ανθρώπους, η ανάγκη εισαγωγής ταλέντων και όχι μόνο η εξάρτηση από ελληνόφωνους γίνεται πολύ πιο σημαντική. Φυσικά, το ερώτημα του HR γίνεται πώς να ενσωματωθούν τα παγκόσμια ταλέντα σε κυρίως τοπικές οργανώσεις.

Τομέας Επαγγελματικών Υπηρεσιών/ Professional Services

H αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών παραμένει αισιόδοξη. Ωστόσο, αν οι σημαντικές αμοιβές από το RRF δεν αντικατασταθούν από νέες, μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αναμένουμε μια ανακατανομή δεξιοτήτων και ομάδων. Οι συμβουλευτικές εργασίες που σχετίζονται με τους δασμούς και τις εισόδους στην αγορά των ΗΠΑ θα συνεχιστούν, αλλά μπορεί να μην αντισταθμίσουν πλήρως την απώλεια της εργασίας που σχετίζεται με το RRF.

Το μοντέλο του Partnership χρειάζεται αναθεώρηση, καθώς οι χαμηλόβαθμοι αναλυτές συνεχίζουν να αντικαθίστανται από την AI και την τεχνολογία. Όλες οι μεγάλες εταιρείες βρίσκονται σε φάση παγκόσμιας ενοποίησης των τοπικών εταιρειών τους, με αποτέλεσμα λιγότερους Partners και κεντρικοποιημένες λειτουργίες. Φέτος, όλες οι μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν απολύσεις, εν μέρει λόγω της τεχνολογίας και της αυτοματοποίησης, και εν μέρει λόγω της νέας στάσης της αμερικανικής διοίκησης απέναντι στους υπάρχοντες συμβούλους. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι επαγγελματικές υπηρεσίες στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της ΕΕ και των ανεπτυγμένων χωρών.

Συμπεράσματα

Η ελληνική αγορά αναζήτησης στελεχών έχει δείξει ανθεκτικότητα και ανάπτυξη παρά τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις. Θα συνεχίσει να το κάνει. Ο τομέας της τεχνολογίας είναι έτοιμος για περαιτέρω επέκταση, καθοδηγούμενος από τον μετασχηματισμό του AI και των δεδομένων.

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις τεχνολογικές εξελίξεις, υιοθετώντας ένα διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο και αναστρέφοντας την παραδοσιακή τους πυραμίδα.

Ο Πέτρος Μίχος είναι CEO της Searchlight Partners, the Executive Search advisors for Technology, Professional Services and Lifesciences organisations