Η ΑΑΔΕ «ξήλωσε» διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου τσιγάρων - Η Ελλάδα ως κόμβος διακίνησης προς Ευρώπη

Ένα πολυεπίπεδο δίκτυο λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, με διεθνείς διασυνδέσεις και έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που βασίστηκε σε πολύμηνη έρευνα και διασταύρωση πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και την Ανατολική Αττική, εντοπίστηκαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων σημάτων, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση.

Διαδρομές από Τουρκία και «έξοδος» στην Ευρώπη

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα καπνικά προϊόντα εισάγονταν στη χώρα από την Τουρκία, μέσω διαφορετικών καναλιών μεταφοράς, και στη συνέχεια αποθηκεύονταν προσωρινά σε κατοικίες που χρησιμοποιούνταν ως «ενδιάμεσοι σταθμοί».

Από εκεί, το κύκλωμα προωθούσε τα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, αξιοποιώντας εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τους τελικούς αποδέκτες των αποστολών, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών του εξωτερικού, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε διεθνές επίπεδο.

Οργανωμένη δομή με διεθνείς «πυρήνες»

Πέρα από τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο είχε ήδη διακινήσει πολύ μεγαλύτερους όγκους καπνικών προϊόντων, με συστηματική δράση και σταθερή μεθοδολογία.

Η οργάνωση ήταν δομημένη σε επιμέρους ομάδες, που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, αλλά λειτουργούσαν συντονισμένα, αποτελώντας μέρος ευρύτερου κυκλώματος με παρουσία σε χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Τουρκία.

Τα μέλη αυτών των ομάδων λειτουργούσαν ως «μεταφορείς» (tobacco mules), αναλαμβάνοντας την αποθήκευση και αποστολή των προϊόντων.

Η μεθοδολογία για την αποφυγή εντοπισμού

Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν σε συγκεκριμένες πρακτικές, που στόχευαν στη δυσκολία εντοπισμού του:

Συνεχής αλλαγή χώρων μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων σε διαμερίσματα και αποθήκες

Χρήση διαφορετικών εγγράφων ταυτοποίησης για τη διευκόλυνση μετακινήσεων

Δημιουργία εταιρειών-«κελύφη» για τη συγκάλυψη της προέλευσης των χρημάτων

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, αλλά και για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της δραστηριότητας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τέτοιου τύπου δίκτυα αξιοποιούν τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως πύλη εισόδου και διαμετακόμισης, εντείνοντας τους ελέγχους για τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων.