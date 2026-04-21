Χρέη στους δήμους: Ρύθμιση έως 240 δόσεις με «κούρεμα» έως 75% – Ποιοι κερδίζουν και πώς εντάσσονται

Διέξοδο για χιλιάδες οφειλέτες ανοίγει η ένταξη των χρεών προς δήμους στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών άνω των 3,6 δισ. ευρώ με σημαντικές διαγραφές και μακροχρόνιες δόσεις.

Για πρώτη φορά, οφειλές που προέρχονται από δημοτικά τέλη, κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας, πρόστιμα και πολεοδομικές παραβάσεις – ακόμη και χρέη προς δημοτικές επιχειρήσεις όπως οι ΔΕΥΑ – μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο ρύθμισης που ισχύει για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η βασική προϋπόθεση είναι το συνολικό ύψος της οφειλής να ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, καθώς τα συγκεκριμένα χρέη αντιμετωπίζονται πλέον ως οφειλές προς το Δημόσιο.

Έως 240 δόσεις και «πάγωμα» κατασχέσεων

Το βασικό πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις, κάτι που μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών.

Παράλληλα, με την ένταξη στον μηχανισμό «παγώνουν» όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή διαδικασίες πλειστηριασμού, δίνοντας κρίσιμο χρόνο στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

«Κούρεμα» έως 75% και ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις για ευάλωτους

Εκτός από τις πολλές δόσεις, σημαντικό κίνητρο αποτελεί και η διαγραφή μέρους της οφειλής. Το πλαίσιο προβλέπει «κούρεμα» που μπορεί να φτάσει έως και το 75%, κυρίως σε τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Για τους λεγόμενους ευάλωτους οφειλέτες, οι διαγραφές είναι ακόμη μεγαλύτερες και φτάνουν έως και το 95%, ανάλογα με τον τρόπο αποπληρωμής:

95% διαγραφή σε εφάπαξ εξόφληση

σε εφάπαξ εξόφληση 85% διαγραφή σε 2–6 δόσεις

σε 2–6 δόσεις 80% διαγραφή σε 7–12 δόσεις

σε 7–12 δόσεις 75% διαγραφή σε 13–60 δόσεις

Επιπλέον, εάν ο οφειλέτης επιλέξει σε μεταγενέστερο στάδιο να εξοφλήσει εφάπαξ το υπόλοιπο της ρύθμισης, μπορεί να λάβει πρόσθετη απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.

Για την ενεργοποίηση της ρύθμισης απαιτείται και μια ελάχιστη καταβολή 5% της οφειλής για χρέη έως 5.000 ευρώ ή 10% για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία ένταξης – Βήμα προς βήμα

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού στο gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η πρόταση ρύθμισης δεν διαμορφώνεται χειροκίνητα, αλλά προκύπτει αυτόματα μέσω ειδικού αλγορίθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το εισόδημα του οφειλέτη, την ακίνητη και κινητή περιουσία και τη συνολική δυνατότητα αποπληρωμής.

Μετά την ένταξη, το σύνολο της οφειλής (κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα) βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση και εντάσσεται στη ρύθμιση.

Σε επίπεδο διαδικασίας είσπραξης, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση των πληρωμών, παρακρατώντας ποσοστό 5% και αποδίδοντας τα υπόλοιπα ποσά στους δήμους εντός 60 ημερών.