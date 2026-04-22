Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στο σύνολο των διμερών σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη ισχυρών δεσμών που έχουν ενισχυθεί αισθητά τον τελευταίο χρόνο αναφέρθηκε, κατά την παρέμβασή της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ο δεσμός μας είναι ιστορικός. Οι ιδρυτές μας εμπνεύστηκαν βαθιά από τη φιλοσοφία, την πολιτική αρετή και την πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Χωρίς την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας της επισημαίνοντας πως «οι δεσμοί μας δυναμώνουν διαρκώς χάρη σε ανθρώπους σαν και εσάς. Που με την καινοτομία, τα κεφάλαιά τους και τις γνώσεις τους, ευνοούν τη σχέση των δύο χωρών. Είμαι ευγνώμων που ο Τραμπ μου έδωσε αυτή την δυνατότητα, να είμαι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ταχεία πρόοδο των διμερών ενεργειακών σχέσεων, επισημαίνοντας τη σύνοδο υπουργών της εταιρικής σχέσης για τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως υπογράμμισε, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Ελλάδα, με τη συμμετοχή των υπουργών Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, καθώς και του ειδικού απεσταλμένου για θέματα ενέργειας Τζος Μπόουλς.

Σύμφωνα με την ίδια, στο πλαίσιο του PTEC υπογράφηκε το πρώτο μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας που συνδέει Αμερικανούς προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ευρύτερη περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Πρέσβης καλωσόρισε, επίσης, δύο σημαντικά ενεργειακά ορόσημα. Αναφέρθηκε στη συνεργασία της ExxonMobil με τη Helleniq Energy για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια, υπενθυμίζοντας και την υπογραφή συμφωνίας της κοινοπραξίας με τη Sena Drilling για την εξέδρα γεώτρησης που αναμένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα στο Ιόνιο στις αρχές του επόμενου έτους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο υπογράφηκαν συμβάσεις με τη Chevron για τέσσερα υπεράκτια τεμάχια έρευνας, εκ των οποίων δύο βρίσκονται κοντά στην Κρήτη, εκτιμώντας πως η προοπτική της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού παρόχου βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο πολλοί θεωρούν.

Την ίδια στιγμή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπογράμμισε ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποδίδει σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων πέραν της ενέργειας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και τα κρίσιμα ορυκτά, καθώς και σε νέους τεχνολογικούς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική.

Επιπλέον, έκανε λόγο για τη συνεργασία της Ελλάδας με την πολιτεία της Φλόριντα, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας πολιτειών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, την ανακοίνωση της οποίας συνόδευσε μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα αυτό, με ιστορία άνω των τριών δεκαετιών, έχει συμβάλει στη δημιουργία σταθερών και αξιόπιστων σχέσεων μεταξύ αμερικανικών πολιτειών και χωρών-εταίρων, ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία υποδομών και η διαχείριση καταστροφών.

«Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται μαζί, ενωμένοι από κοινές αξίες και κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε όσα μπορούμε να πετύχουμε», δήλωσε η Πρέσβης, χαρακτηρίζοντας θεμέλιο της σχέσης αυτής την «εξαιρετικά δυναμική ελληνική ομογενειακή κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως πρόσθεσε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η πνευματική καθοδήγηση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης για την προώθηση ενός ανώτερου σκοπού.

Οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων, όπως σημείωσε, ενισχύουν ουσιαστικά τις οικονομίες και τις κοινωνίες των δύο χωρών. Σε πιο προσωπικό τόνο, ανέφερε ότι εργάζεται συστηματικά για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί την όγδοη μεγαλύτερη χώρα υποδοχής Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές αυτοί προστίθενται στους περισσότερους από 150.000 Αμερικανούς που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και στα εκατομμύρια πολιτών των δύο χωρών που ταξιδεύουν κάθε χρόνο μεταξύ τους, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις και συμβάλλοντας ουσιαστικά στις οικονομίες.

Ακολουθούν αποσπάσματα της ομιλίας

«Ο δεσμός μας είναι ιστορικός. Οι ιδρυτές μας εμπνεύστηκαν βαθιά από τη φιλοσοφία, την πολιτική αρετή και την πολιτική σκέψη της αρχαίας Ελλάδας. Χωρίς την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς ήταν ακριβώς εδώ που ρίζωσαν για πρώτη φορά τα ιδανικά που έδωσαν ζωή στο έθνος μας. Ο εθνικός μας χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί από την ανεξίτηλη επίδραση της ελληνικής κληρονομιάς στις τέχνες και την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη στρατιωτική παράδοση».

«Το να σηματοδοτήσουμε αυτή την κομβική στιγμή στην ιστορία της Αμερικής, εδώ στην Ελλάδα, την ίδια τη γενέτειρα της δημοκρατίας, αποτελεί μια μεγάλη ευθύνη. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας. Μιλά συχνά για τις κοινές αξίες μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών μας και για τους διαρκείς δεσμούς μας. Αλλά δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξεις».

«Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας είναι ισχυρές και αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη και για τις δύο χώρες μας. Οι εξαγωγές των ΗΠΑ παρέχουν στην Ελλάδα την ενέργεια και την προηγμένη τεχνολογία που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτόμου οικονομίας, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυπηγοί συμβάλλουν στην αναζωογόνηση του ναυτιλιακού τομέα στις ΗΠΑ, μέσω στρατηγικών συνεργασιών».

«Προβλέπω στην ολοκλήρωση πολλών ακόμη συμφωνιών τους επόμενους μήνες. Το περασμένο φθινόπωρο, συμμετείχα μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο στην ιστορική υπογραφή μιας συμφωνίας που έστειλε αμερικανική ενέργεια μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία. Πραγματοποιήθηκε ακόμη η υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας που συνδέει τους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Υπεγράφη ακόμη συμφωνία συνεργασίας της Exxon Mobil με την Hellenic Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια.

Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα αποτελεί προμηθευτή ενέργειας για την περιοχή είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε». Η εταιρική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της ενέργειας. Οι δύο χώρες έχουν δεσμευθεί να συνεργαστούν για τη διασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων κρίσιμων ορυκτών, ενώ εξερευνούν νέους τεχνολογικούς ορίζοντες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πληροφορική».

«Αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ακόμη ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί με την πολιτεία της Φλόριντα, μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Σχέσης Πολιτειών της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, μία από τις πιο επιτυχημένες και σημαντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μια συνεργασία που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Αυτή η σύζευξη ανοίγει συναρπαστικούς δρόμους συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση και ετοιμότητα, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών και η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών».

«Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται δίπλα-δίπλα, ενωμένοι με κοινές αξίες και κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε. Θεμέλιο αυτής της σχέσης αποτελεί η απίστευτα δυναμική κοινότητα της ελληνικής διασποράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η πνευματική καθοδήγηση και το παράδειγμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας».

«Οι οικονομίες και οι κοινωνίες μας εμπλουτίζονται από τους απίστευτους δεσμούς μεταξύ των λαών που μας ενώνουν, δεσμούς που προσπαθώ σκληρά να ενισχύσω. Εμπνέομαι από όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα, αλλά ο κόσμος δεν διαμορφώνεται από αυτά που λέμε σήμερα, αλλά από αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε αύριο. Ας συνεχίσουμε όλοι να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας, να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας και να φέρνουμε τους λαούς μας πιο κοντά».