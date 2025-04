Γιατράκος (Citi): Σταθερότητα, ανάπτυξη και ισχυρός τραπεζικός τομέας καθιστούν την Ελλάδα επενδυτικό προορισμό για private equity και infrastructure funds

Στις νέες τάσεις που επικρατούν στον τομέα του private equity σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα για τους asset managers, ειδικά σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις σε υποδομές αναφέρθηκε κατά την τοποθέτησή του στο Delphi Economic Forum ο Θοδωρής Γιατράκος, Managing Director for Alternative Assets Investment Banking της Citi στο Λονδίνο.

Μιλώντας στο πάνελ με θέμα «Mobilizing Private Equity and Private Debt to Finance Investment in Infrastructure, Technology and Innovation» ο κ. Γιατράκος ανέφερε ότι το οικοσύστημα των private equity funds βρίσκεται σήμερα σε ένα κομβικό σημείο που θα καθορίσει την πορεία του για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Περιγράφοντας το σημερινό τοπίο και τα χαρακτηριστικά των private equities, ο κ. Γιατράκος έκανε τρεις παρατηρήσεις:

1. Τα διαθέσιμα κεφάλαια των private equity funds βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά

Ο κλάδος των asset managers έχει γιγαντωθεί, με τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα διεθνώς να βρίσκονται σχεδόν σε ιστορικό υψηλό, ενώ παράλληλα είναι πλέον αποδεδειγμένα αξιόπιστοι εταίροι των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύουν και συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω επιτυχία τους. Παρά την αθρόα ρευστότητα, τα private equity funds τοποθετούν τον πήχη για τις επενδύσεις τους πιο ψηλά από ποτέ.

Ενδεικτικά, ανέφερε, «ιστορικά τα private equity funds αξιοποιούσαν ετησίως το 20-30% των κεφαλαίων τους (dry powder)— το 2024 ήταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από το 20%». Κατέληξε δε πως «αυτό παρουσιάζει πρωτοφανή ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει τέτοιες επενδύσεις, λόγω των ρυθμών ανάπτυξης της χώρας και του υψηλού βεληνεκούς ανθρώπινου δυναμικού». Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα των περισσότερων από τα μεγάλα τέτοια funds να επενδύουν σε όλο το φάσμα της κεφαλαιακής δομής των εταιρειών – είτε ως κοινοί μέτοχοι, με υβριδικές δομές ή ακόμη και ως δανειστές, σημείωσε.

2. Σημαντικές προκλήσεις στο υφιστάμενο περιβάλλον

Τα τελευταία 3 χρόνια, η επενδυτική δραστηριότητα αντιμετωπίζει έναν αριθμό προκλήσεων. Τα αυξημένα επιτόκια, η μετατόπιση της προσοχής σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόγω της αύξησης των διαθέσιμων κεφαλαίων, και η ανάγκη για εύρυθμη αποεπένδυση, κάτι που προφανώς επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές και την οικονομική δραστηριότητα — είτε λόγω του περιορισμένου αριθμού στρατηγικών επενδυτών είτε λόγω των διακυμάνσεων και των αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζουν την εισαγωγή μίας εταιρείας στο χρηματιστήριο (IPO) — επιβαρύνουν τον κύκλο ζωής μίας επένδυσης, ανέφερε ο κ. Γιατράκος. Προσέθεσε δε πως ακόμα και μετά την επιτυχή εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο, απαιτούνται συχνά 6-7 ή και παραπάνω επιμέρους πωλήσεις (placements) για την πλήρη έξοδο ενός private equity fund από μία μεγάλη επένδυση.

3. Η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο τομέας των private equity funds έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Γιατράκος, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα παρουσιάζει χαρακτηριστικά που προσελκύουν επενδυτές: μια δυναμική οικονομία με ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σταθερότητα και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης σε πολλούς επιχειρησιακούς τομείς. Αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες, τα private equity funds δεν αναζητούν τη «χώρα», τόνισε, αλλά καλές εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη, δυνατό μάνατζμεντ και ένα ξεκάθαρο πλάνο για δημιουργία υπεραξιών. Η φιλοσοφία τους δεν είναι να προσπαθήσουν να προβλέψουν το μέλλον, αλλά να βρουν εταιρείες με δυναμική και χαρακτηριστικά που θα προστατέψουν την απόδοσή τους σε περίπτωση που το περιβάλλον αποδειχθεί πιο δυσμενές.

Η Ελλάδα στον τομέα των υποδομών

Η χώρα διαθέτει μακρά παράδοση στις υποδομές καθώς και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική στους επενδυτές, ανέφερε ο κ. Γιατράκος. Ειδικότερα, εξήγησε πως οι asset managers αξιολογούν θετικά:

Την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας

Την ευρύτερη σταθερότητα της χώρας καθώς και ένα αποδεδειγμένα ελκυστικό επενδυτικό πλαίσιο για υποδομές

Την ύπαρξη ισχυρού τραπεζικού τομέα, με διοικήσεις και ομάδες που έχουν σημαντική εμπειρία στη χρηματοδότηση εφάμιλλων επενδύσεων, με ευέλικτες δομές και ανταγωνιστικούς όρους

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γιατράκος ανέφερε πως στην Ελλάδα «ο όρος υποδομές εξακολουθεί να ταυτίζεται με επενδύσεις σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους και βασικές υποδομές.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι επενδύσεις σε υποδομές δεν περιορίζονται εκεί, καθώς οι επενδυτές αναζητούν projects που έχουν χαρακτηριστικά όπως ανθεκτικότητα, ρυθμιστικό πλαίσιο ή/και μακροχρόνια συμβόλαια, δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών χρηματορροών και που ιδεατά προσφέρουν προστασία από τον πληθωρισμό».

Έτσι, βλέπουμε αυξημένο ενδιαφέρον και σε τομείς όπως η εκπαίδευση, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, το smart metering, η διαχείριση απορριμμάτων, ακόμη και ο τομέας της υγείας, ανέφερε.