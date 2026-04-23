Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Για την ανάγκη χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, ειδικά στις μικρές ηλικίες, και το πώς οι νέες τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να επιταχύνουν την οικονομική παιδεία με στόχο τις προσοδοφόρες επενδύσεις έκαναν λόγο εκπρόσωποι οικονομικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια ενδιαφέρουσα ενότητα στο 11o Οικονομικό Forum των Δελφών το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 22- 25 Απριλίου.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υποστήριξε ότι στη σημερινή εποχή ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι υποχρεωτικός, καθώς η τεχνολογία έχει διευρύνει την πρόσβαση σε επενδύσεις, ενώ η γνώση είναι σημαντική γιατί προσφέρει δυνατότητες και προστατεύει από κινδύνους.

Πλέον, εξάλλου, όπως εξήγησε ο κ. Πιτσιλής, υπάρχει διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση, με λειτουργικά ψηφιακά εργαλεία και σε αυτό έχει γίνει εντατική δουλειά και από την ΑΑΔΕ, μέσω των apps που έχουν λανσαριστεί τα τελευταία χρόνια.

Κυρίαρχη, είναι επίσης, για τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οργάνωση της πληροφορίας, μέσω της οποίας λειτουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, τη στιγμή που πλέον αναπτύσσονται Avatars Ανθρώπινης μορφής που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες στον οικονομικό και φορολογικό αλφαβητισμό. Συμπλήρωσε, δε, ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει άμεση πρόσβαση στην αναζήτηση δεδομένων, με τεράστια χρησιμότητα στον τομέα της φοροδιαφυγής, στα θέματα των αγροτικών επιδοτήσεων και της κυβερνοσφάλειας.

Για την κυρία Bασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η χρηματοοικονομική παιδεία είναι το θεμέλιο ανθεκτικών και διαφανών αγορών γιατί, όπως τόνισε, ακόμα και το καλύτερο πλαίσιο δεν λειτουργεί στην πράξη αν επενδυτές και πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τους όρους τους. «Όσο προχωράμε σε αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές, τόσο ο καθένας είναι αναγκαίο να καταλαβαίνει τους όρους, και μπορεί να διακρίνει τα προβλήματα και τις απάτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε δράσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς αυτή την κατεύθυνση όπως τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Κεφαλαιαγορών (IOSCO) και τη σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Πρόσθεσε, δε, ότι ήδη από το 2022 έχει γίνει προτεραιότητα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής, με δράσεις όπως την υπογραφή MοU με τα Πανεπιστήμια για την ενημέρωση των νέων γενεών στα οικονομικά, τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τα Επιμελητήρια για την προσέγγιση των επιχειρηματιών και του κοινού, αλλά και την έκδοση σχετικού βιβλίου για παιδιά μέχρι και 10 ετών με απλές έννοιες οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Carmine Di Noia, Επικεφαλής Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων στον ΟΟΣΑ, επισήμανε ότι μπορεί να έχουν αυξηθεί οι ευκαιρίες μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και την οικονομία, ωστόσο, παράλληλα, έχουν πολλαπλασιαστεί και τα ρίσκα. Για τον κ. Di Noia υπάρχουν ακόμα χαμηλά επίπεδα οικονομικού αλφαβητισμού και αυτό συνιστά σημαντική πρόκληση, με φόντο και την άνοδο των ψηφιακών απατών, συμπληρώνοντας σε αυτό το σημείο ότι εν έτει 2026, το 15% των ενηλίκων έχουν πέσει θύματα οικονομικών απατών.

Ένα κομβικό σημείο για την επέκταση της οικονομικής παιδείας, όπως υποστήριξε, είναι η επικοινωνία με τα νεαρά παιδιά για χρηματοοικονομικά ζητήματα από μικρή ηλικία, καθώς και η ανάγκη για περισσότερες δράσεις ενημέρωσης σε αυτά γιατί είναι πολύ πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία και ανοιχτά σε προκλήσεις.

Για μια νέα οικονομική πραγματικότητα μίλησε ο κ. Mιχάλης Αργυρού, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι οι σημερινοί πολίτες θα πρέπει να τοποθετήσουν τους πόρους τους σε πιο παραγωγικές χρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, άνθρωποι με οικονομικό εγγραματισμό μπορούν να κάνουν περισσότερες και καλύτερης ποιότητας επενδύσεις που είναι δυνατό να φέρουν και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν αυτά, ωστόσο, επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίληψη του ρίσκου και των λειτουργιών της οικονομίας.

Ο κ. Αργυρού, επιπρόσθετα, «έδειξε» και αυτός από την πλευρά του, ως την ομάδα που έχει ανάγκη για μεγαλύτερο επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού τους νέους, καθώς είναι εκείνοι που θα μάθουν σωστά από νωρίς και θα χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή για πολύ καιρό, ενώ έχουν εξοικείωση με τα σύγχρονα οικονομικά μέσα και μπορούν να λειτουργήσουν και ως πολλαπλασιαστές γνώσης.

Μια αναδρομή στις οικονομικές κρίσεις των προηγούμενων δεκαετιών που κατέληξαν να προσφέρουν γνώση και βιωμένη εμπειρία για τη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών έκανε ο κ. Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής, Πρέσβης της Αντιπροσωπείας της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στην κρίση 1929, του μεσοπολέμου, της δεκαετίας του 70, των crypto και άλλες, συμπλήρωσε ότι έχουν μεταφέρει πρακτικές εμπειρίες που κάνουν πλέον τους επενδυτές πιο προσεκτικούς, με την Ελλάδα, ειδικά, λόγω της κρίσης των προηγούμενων ετών, να είχε και την ευκαιρία ενός εξαιρετικά οδυνηρού διδάγματος για την σημασία των χρηματοοικονομικών ισορροπιών στη ζωή των ανθρώπων.