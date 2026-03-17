Γ. Μπρατάκος: Φορολογική σταθερότητα, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση AI είναι τα «κλειδιά» για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) διοργάνωσε χθες, με την υποστήριξη του European Public Law Organization (EPLO), ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Φορολογία & Επιχειρηματική Ανάπτυξη: Προτεινόμενες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση του Επιχειρείν». Η εκδήλωση ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της φορολογικής πολιτικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου για το ελληνικό επιχειρείν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιώργος Κώτσηρας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, και ο κ. Γιώργος Μαυραγάνης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ακαδημίας του EPLO και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών.

O πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του τόνισε ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αποτελεί για το Επιμελητήριο αδιαπραγμάτευτη αρχή. «Οι προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών δεν αποτελούν προϊόν πλειοδοσίας ή λαϊκισμού, αλλά είναι πλήρως κοστολογημένες και εναρμονισμένες με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της πατρίδας μας», είπε χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο της πολιτικής του ΕΒΕΑ βρίσκεται η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών που θέλουν να είναι συνεπείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπρατάκος παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων του ΕΒΕΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θέσπιση έκπτωσης 5% για την άπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος, τη μείωση κατά 50% της προκαταβολής φόρου για νομικά και φυσικά πρόσωπα, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, τον διπλασιασμό φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού και AI υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 120 δόσεις για βιώσιμες επιχειρήσεις.

«Στόχος είναι να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από τη "θηλιά" των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ταυτόχρονα το κράτος να εισπράξει έσοδα που διαφορετικά θα χάνονταν. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επανεπενδύσουν τα κέρδη τους στις δραστηριότητές τους. Μόνο μέσα από την ενίσχυση της παραγωγής θα δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για την προκοπή όλων», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

Στη ομιλία του ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε: «Από το 2019 τέθηκε ως κεντρικός στόχος η μείωση των φορολογικών βαρών. Μειώσαμε άνω των 80 φόρων. Δόθηκαν κίνητρα για επενδύσεις και καινοτομία. Επενδύσαμε πάρα πολύ στην απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Είμαστε προσηλωμένοι σε μια φορολογική πολιτική που λειτουργεί ως μοχλός βιώσιμης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους ανθρώπους και με τους φορείς της αγοράς. Ό,τι είναι εφικτό στο πλαίσιο του δημοσιονομικού επιτρεπόμενου είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Οι καιροί είναι απαιτητικοί. Η πολιτική σταθερότητα είναι παράγοντας μέσα από τον οποίο περνάει και η οικονομική σταθερότητα. Η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη μάς επιτρέπουν να σχεδιάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία».

Στην παρουσίασή του για τον ρόλο της ΑΑΔΕ στη στήριξη του επιχειρείν, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Όπως επεσήμανε, ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο είναι συχνά κρισιμότερο για τις επιχειρήσεις ακόμα και από το ύψος των συντελεστών. «Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος βεβαιότητας, μακριά από μεταβαλλόμενες καταστάσεις που δυσκολεύουν τον στρατηγικό σχεδιασμό», τόνισε.

Ακόμη, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω πλήρως ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, την προσβάσιμη και φιλική εξυπηρέτηση μέσω των ψηφιακών καναλιών του my1521, τη βελτίωση της παρακολούθησης των συναλλαγών και την επιτάχυνση επιστροφών μέσω του myDATA και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τους στοχευμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών ανάλυσης κινδύνου, καθώς και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών μέσω των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. «Στόχος μας είναι ένα φορολογικό σύστημα πιο απλό, πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο, που θα στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και θα ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων», σημείωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Αναστάσιος Ιωσηφίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη παράγεται όταν οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να αναλάβουν ρίσκο και να επενδύσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση έθεσε τρεις προϋποθέσεις, την προβλεψιμότητα, την επαρκή ρευστότητα και τα στοχευμένα επενδυτικά κίνητρα. Από την πλευρά του EPLΟ, χαιρετισμό έκανε ο κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, Συντονιστής Ινστιτούτων και Ακαδημιών EPLO.

Ακολούθησε συζήτηση-πάνελ με θέμα «Από τη φορολογική πολιτική στην πραγματική οικονομία - Ποιοι κανόνες χτίζουν ανάπτυξη», όπου ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μαζί με τον κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής της Ακαδημίας του EPLO και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, και τον κ. Αντώνη Παναγόπουλο, Τομεάρχη Φορολογικής Μεταρρύθμισης και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, αναζήτησαν τις βέλτιστες πρακτικές για τη γεφύρωση της φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας με τις ανάγκες της αγοράς. Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε την προσήλωση της ΑΑΔΕ στη δημοσιονομική σταθερότητα και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Εστίασε στην περαιτέρω ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης προς τον πολίτη και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, με στόχο την απαλλαγή των συνεπών επιχειρήσεων από γραφειοκρατικά βάρη. Ο κ. Μαυραγάνης, σε απαντήσεις στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, αναφέρθηκε στην ανάγκη προσαρμογής της προκαταβολής στα δεδομένα του έτους που αφορά με τη βοήθεια και του MyData, στην ανάγκη της εφαρμογής του θεσμού της φορολογικής διαιτησίας για την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και του MyData για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης και την προστασία των ειλικρινών φορολογουμένων.

Τέλος, σημείωσε ότι το επόμενο βήμα φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η χρήση των ψηφιακών συστημάτων για την αύξηση των δημοσίων εσόδων γεγονός που μαζί με την επίτευξη σταθερής ανάπτυξης θα μπορέσει να οδηγήσει σε φοροελαφρύνσεις. Ο κ. Παναγόπουλος επεσήμανε ότι η φορολογική στρατηγική πρέπει να ενταχθεί ως κεντρικός πυλώνας ενός σύγχρονου αναπτυξιακού σχεδίου, με στόχο τη μείωση γραφειοκρατικών και διοικητικών βαρών, την ψηφιοποίηση και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, το δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού, τη βελτίωση της ρευστότητας, την ενίσχυση καινοτομίας και εξωστρέφειας, το σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους – επιχειρήσεων και πάνω από όλα την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Μεταρρυθμίσεις απαραίτητες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας και στην προσέλκυση επενδυτών από όλον τον κόσμο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο δημοσιογράφος, Ντίνος Σιωμόπουλος.