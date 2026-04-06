Fuel Pass: Σφιχτό το χρονοδιάγραμμα για πληρωμές πριν το Πάσχα – Πότε καταβάλλεται η ενίσχυση

Σε τροχιά ενεργοποίησης μπαίνει το νέο fuel pass, με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αργίες του Πάσχα και να αφήνει περιορισμένα περιθώρια για καταβολές πριν τις γιορτές.

Με στόχο να καλυφθεί η πλειονότητα των κατόχων οχημάτων –εκτιμάται ότι αφορά περίπου 3 στους 4– το οικονομικό επιτελείο επιταχύνει τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση του νέου fuel pass.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τα τέλη Απριλίου. Ωστόσο, το στενό χρονικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τις τραπεζικές αργίες, περιορίζει σημαντικά το περιθώριο για πληρωμές πριν από το Πάσχα.

Με βάση τον σχεδιασμό, η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και τη Μεγάλη Τρίτη έχουν τη δυνατότητα να δουν την επιδότηση πριν τις γιορτές, είτε μέσω της ψηφιακής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (με χαμηλότερο ποσό).

Αντίθετα, αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά μεταφέρονται χρονικά, καθώς η Μεγάλη Παρασκευή και η Δευτέρα του Πάσχα είναι τραπεζικές αργίες. Έτσι, οι πληρωμές αυτές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη του Πάσχα.

Στην πράξη, όσοι ολοκληρώσουν την αίτηση έως και την Κυριακή του Πάσχα θα πληρωθούν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις αργίες, ενώ από εκεί και πέρα το σύστημα αναμένεται να λειτουργεί κανονικά, με τις καταβολές να γίνονται εντός δύο ημερών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία παραμένει αντίστοιχη με τα προηγούμενα προγράμματα fuel pass. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, χωρίς πλέον να υπάρχει περιορισμός υποβολής με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές διαδικασίες.

Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώσουν ένα όχημα, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, με ενεργή ασφάλιση και πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας. Στη συνέχεια επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Τέλος, επιλέγουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης: είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με απευθείας πίστωση στον λογαριασμό, με τη δεύτερη επιλογή να συνεπάγεται χαμηλότερο ποσό.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιδότηση αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.

Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ με κατάθεση), ενώ στα νησιά το ποσό ανέρχεται σε 60 ευρώ (ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό). Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 35 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση χορηγείται με βάση τα εισοδήματα του 2024, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση.

Το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, για μια τετραμελή οικογένεια το όριο διαμορφώνεται στις 45.000 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.