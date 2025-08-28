Φορολογικά έσοδα - ρεκόρ: Θα υπερβούν τα 15,2 δισ. έναντι 14,3 δισ. ευρώ το 2024

Άνω των 15,2 δισ. ευρώ αναμένονται τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων το φετινό έτος. Πρόκειται για ποσό - ρεκόρ που είναι αισθητά υψηλότερο από τον στόχο του προϋπολογισμού και την επίδοση του 2024 (14,3 δισ.).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των εισοδημάτων μισθωτών και συνταξιούχων, με αποτέλεσμα να συμβάλουν περαιτέρω στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.

Αντιθέτως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια φαίνεται ότι δήλωσαν και φέτος περίπου τα ίδια στην εφορία και κατ' επέκταση πλήρωσαν περίπου τους ίδιους φόρους.

Ο επιπλέον φόρος που βεβαιώθηκε φέτος από την εφορία είναι 4,97 δισ. έναντι 4,81 δισ. το 2024.