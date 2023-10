Eurostat: Στο 6,4% η ανεργία στην ΕΕ τον Αύγουστο - Σταθερή στο 10,9% για Ελλάδα

Τον Αύγουστο του 2023, το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ήταν 6,4%, από 6,5% τον περασμένο Ιούλιο του ιδίου έτους και από 6,7% τον Αύγουστο του 2022, ενώ στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερό τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, στο 10,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Τον Αύγουστο του 2022, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν στο 12,3%

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,8 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,8 εκατομμύρια στην ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Αύγουστο του 2023. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, η ανεργία μειώθηκε κατά 112. 000 στην ΕΕ και κατά 107. 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2022, η ανεργία μειώθηκε κατά 335.000 στην ΕΕ και κατά 407.000 στην ευρωζώνη

Η Ελλάδα καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (10,9%) μετά την Ισπανία (11,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο κατέγραψαν η Μάλτα (2,7%), η Γερμανία (3%), η Σλοβενία (3,5%) και η Ολλανδία (3,6%).

Στους νέους τον Αύγουστο του 2023, το ποσοστό ανεργίας ήταν 14% στην ΕΕ και 13,8% στη ζώνη του ευρώ, από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.

Τον Αύγουστο του 2023, 2.6 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2.1 εκατομμύρια ανέργων ήταν σε χώρες της ευρωζώνης.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών, κατέγραψαν τον Αύγουστο η Ισπανία (26,8%), η Εσθονία (23,5%) και η Ελλάδα (22,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Τσεχία (8,5%), η Λιθουανία (8,6%) και η Ολλανδία (8,7%).

