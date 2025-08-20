Eurostat: Στο 3,7% «κλείδωσε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Στο 2% η Ευρωζώνη

Στο 3,7% «κλείδωσε» ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού (HICP) για την Ελλάδα κατά τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 ο δείκτης για τη χώρα μας είχε διαμορφωθεί στο 3,6% και τον Ιούλιο του 2024 στο 3%.

Για το σύνολο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 2%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο και ενώ τον Ιούλιο του 2024 ήταν στο 2,6%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,3% τον Ιούνιο και από 2,8% τον Ιούλιο του 2024.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (6,6%), την Εσθονία (5,6%) και τη Σλοβακία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε έξι και αυξήθηκε σε δεκατρία.

Τον Ιούλιο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,46%.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,63%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18%) και την ενέργεια (-0,23%).