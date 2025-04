Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση το πάνελ Redefining Impact: How Corporate Foundations and CSR Are Shaping the Future of Business and Society στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Θέμα της ομιλίας του είναι η «Επαναπροσδιορίζοντας τον αντίκτυπο: Πώς τα εταιρικά ιδρύματα και η ΕΚΕ διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας».

Ομιλιτές: Ρούλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, Alpha Bank, Πάνος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος, Kaizen Foundation, Φώτης Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής, Qualco Foundation