Εφορία: Έρχεται chatbot τύπου ChatGPT για φορολογούμενους

Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ φέρνει ριζικές αλλαγές στην επικοινωνία με την Εφορία – Πώς θα λειτουργεί ο ψηφιακός βοηθός που απαντά σε ερωτήσεις 24/7.

Μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ανοίγει η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και να κάνει τις φορολογικές διαδικασίες πιο προσβάσιμες και κατανοητές.

Το μεσημέρι της Τρίτης παρουσιάζεται επίσημα το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), έργο συνολικού προϋπολογισμού 26,86 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην «καρδιά» του έργου βρίσκεται ένας ψηφιακός βοηθός τύπου ChatGPT, ο οποίος θα προσφέρει απαντήσεις σε πλήθος αποριών των πολιτών, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Chatbot με… φορολογική παιδεία

Το νέο εργαλείο δεν είναι chatbot γενικής χρήσης, αλλά έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του φορολογούμενου. Μέσα από έναν απλό διάλογο, ο πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει την ερώτησή του και να λάβει άμεσες και κατανοητές απαντήσεις, ακόμη και για σύνθετες φορολογικές υποθέσεις.

Θα προσφέρονται βήμα-βήμα οδηγίες για:

υποβολή δηλώσεων

αλλαγές στοιχείων στο TaxisNet

αποδείξεις και τεκμήρια

ρυθμίσεις οφειλών και αριθμό δόσεων

ζητήματα επιδομάτων και επιστροφών φόρου



Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ δεν θα δίνονται πληροφορίες για προσωπικά οικονομικά δεδομένα (όπως εκκρεμείς οφειλές ή ποσά επιστροφών), καθώς στόχος είναι η καθοδήγηση και όχι η πρόσβαση σε ευαίσθητα φορολογικά στοιχεία.

Επικοινωνία με την εφορία χωρίς… αναμονή

Το νέο ΚΕΦ εισάγει ένα πολυκαναλικό μοντέλο εξυπηρέτησης (Omni Channel), που θα συνδυάζει:

τηλεφωνική υποστήριξη

εξυπηρέτηση μέσω email

live chat

τον ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο στόχος είναι να μειωθούν οι ουρές και οι αναμονές στις ΔΟΥ, αλλά και η πίεση στα τηλεφωνικά κέντρα της ΑΑΔΕ, ώστε περισσότερο προσωπικό να διοχετευθεί σε ελέγχους και κρίσιμες φορολογικές διαδικασίες.

Εξατομικευμένες απαντήσεις και αυτοματοποιημένες λύσεις



Το chatbot βασίζεται σε τεχνολογία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing) και μπορεί να προσαρμόζεται στο επίπεδο κατανόησης του χρήστη, δίνοντας εξατομικευμένες απαντήσεις. Παράλληλα, υποστηρίζει τη σταδιακή αυτοματοποίηση διαδικασιών, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να διεκπεραιώνουν απλές υποθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Σταδιακά, το Κέντρο θα υποστηρίζει και παρακολούθηση αιτημάτων, ενώ θα συνδέεται και με άλλες κρατικές βάσεις δεδομένων για διασταυρώσεις και υποστήριξη στην έκδοση πιστοποιητικών.