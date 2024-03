Economist: Πρώτη η Ελλάδα διεθνώς στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Στην 34η θέση διεθνώς, έχοντας κάνει άλμα 28 θέσεων από την 62η θέση, βρίσκεται η Ελλάδα ως προς τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Economist, το οποίο αποδίδει την εντυπωσιακή αυτή πρόοδο στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βελτίωση είναι απόρροια του «αντίκτυπου των πολιτικών της φιλικής προς την επιχειρηματικότητα κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διανύει τώρα τη δεύτερη θητεία της και έχει ήδη προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, έχει μειώσει τους φόρους φόρων και έχει τονώσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη».

Ο Economist επισημαίνει πως η βελτίωση στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε μία χώρα οδηγεί σε αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, των συνολικών επενδύσεων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Αναμένουμε τις σημαντικότερες βελτιώσεις σε επίπεδο πολιτικής, επενδύσεις σε υποδομές ή την αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών», εκτιμάει κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα, την Ινδία, την Αργεντινή, το Κατάρ και την Λιθουανία.

Η καταγραφή της βελτίωσης του επιχειρηματικούς περιβάλλοντος μεταξύ 82 χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται βάσει του δείκτη business environment index της Μονάδας Μελετών και Ανάλυσης (Economist Intelligence Unit – EIU) για την περίοδο 2024-28 και εξετάζει 91 δείκτες σε 11 διαφορετικές κατηγορίες:

Σε ανάρτησή του ο προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο της γενικής γραμματείας πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης αναδημοσιεύει τα στοχεία από την έκθεση του Economist σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα βλέπει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 χωρών».

Just in! Greece sees the biggest improvement in the business environment amongst 82 countries according to the latest Economist Intelligence Unit report @TheEIU pic.twitter.com/470xvQNWLJ