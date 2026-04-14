Δημ. Τσιόδρας προς Κομισιόν: Μέτρα για να σταματήσουν οι ψευδείς εκπτώσεις και οι κρυφές χρεώσεις από πλατφόρμες

Την άμεση λήψη μέτρων, ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται καλύτερα και σε περιόδους, όπως η «Black Friday» και η «Cyber Monday», ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται από παραπλανητικές ή ψευδείς εκπτώσεις και πρακτικές, όπως οι κρυφές χρεώσεις από ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Επιπρόσθετα, ενόψει και της αναθεώρησης του Κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και ειδικά σε περιπτώσεις παραβιάσεων που έχουν αντίκτυπο σε πολλά κράτη μέλη, ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει την επιλογή ομοιόμορφης επιβολής κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ και όχι μεμονωμένα ανά χώρα.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι σε πρόσφατο έλεγχο 314 διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι το 30% εμφάνιζε παραπλανητικές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της «Black Friday» και της «Cyber Monday».

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τους καταναλωτές στην επιλογή τους όπως προσπάθεια προσθήκης αντικειμένων στο διαδικτυακό καλάθι χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή (4 στις 10 περιπτώσεις), ελλιπής εξήγηση της τιμής-αναφοράς για τη σύγκριση των τιμών κατά τη στιγμή της αγοράς και η απόκρυψη πρόσθετων τελών όπως παροχής υπηρεσιών ή τελών αποστολής έως το τέλος της διαδικασίας (1 στις 10 περιπτώσεις).

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών και του συντονισμού των ενωσιακών και εθνικών δράσεων ώστε η διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών να γίνει πιο αποτελεσματική.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εκπτώσεις και αθέμιτες πρακτικές όπως οι κρυφές χρεώσεις κατά τη διάρκεια των Black Friday και Cyber Monday

Σε πρόσφατο έλεγχο 314 διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, διαπιστώθηκε ότι το 30% εμφάνιζε παραπλανητικές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της «Black Friday» και της «Cyber Monday».

Διαπιστώθηκαν επίσης, πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών όπως προσπάθεια προσθήκης αντικειμένων στο διαδικτυακό καλάθι του καταναλωτή (36% των περιπτώσεων) χωρίς τη συγκατάθεσή του (4 στις 10 περιπτώσεις), ελλιπής εξήγηση της τιμής-αναφοράς για τη σύγκριση των τιμών τους κατά τη στιγμή της αγοράς και η απόκρυψη πρόσθετων τελών όπως παροχής υπηρεσιών ή τελών αποστολής έως το τέλος της διαδικασίας (10% των περιπτώσεων).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται από παραπλανητικές ή ψευδείς εκπτώσεις και πρακτικές όπως οι κρυφές χρεώσεις;

2. Ενόψει και της αναθεώρησης του κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ποιες επιλογές εξετάζει ώστε να διασφαλίσει αποτελεσματικότερη διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ενώ ειδικά σε περιπτώσεις παραβιάσεων που έχουν αντίκτυπο σε πολλά κράτη μέλη, εξετάζει την επιλογή ομοιόμορφης επιβολής κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ και όχι ανά χώρα;

3. Πώς θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών και του συντονισμού των ενωσιακών και εθνικών δράσεων;».