Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015, οι Financial Times επιχειρούν να καταγράψουν την πορεία ανάκαμψης της Ελλάδας, η οποία βρέθηκε μια ανάσα από την κατάρρευση, όπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους.

Όπως σχολιάζουν οι FT, η σκληρή διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης Τσίπρα και του τότε υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη λίγο έλειψε να οδηγήσει τη χώρα εκτός ευρώ, με καταστροφικές συνέπειες. Η απότομη πολιτική αναδίπλωση του πρωθυπουργού — η γνωστή «κωλοτούμπα» — ήταν ταυτόχρονα επώδυνη και καθοριστική, σηματοδοτώντας την αρχή της σταδιακής επιστροφής στην οικονομική σταθερότητα.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει καταφέρει να βγει από τα μνημόνια, να επιδείξει σημαντική δημοσιονομική πειθαρχία και να καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από πολλές πιο πλούσιες ευρωπαϊκές οικονομίες.

